本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施

本港昨增7884宗陽性個案，其中7677宗屬本地感染，見3月中以來新高；醫管局設施至昨凌晨共有2183名新冠病人留醫，其中328人為新增病人；日前啟用的亞博館新冠治療中心至昨傍晚有28人留醫，料今日前再增數十人。

張：呈加速趨勢 或因BA.5增

張竹君昨日在疫情記者會主動提及，近日個案宗數呈加速趨勢，或源於BA.5比例增加，若按此升幅推算，本港單日個案突破萬宗「都唔係冇可能」，惟暫難預測頂峰。她特別提到政府冀做到「精準抗疫」，惟對醫療系統負荷感到憂慮，「當然政府都係唔希望，但係都唔排除有機會收緊社交距離措施」，強調會考慮整體疫情、醫院負荷能力和經濟等因素，不會「隨隨便便」收緊。

張表示，現難追蹤每宗個案曾共膳的密切接觸者，呼籲市民盡量避免參與人多和會脫口罩的聚會，即使參加亦需小心。她說理解市民有抗疫疲勞，「我係咪講咗你哋唔參加（聚會），你哋就會唔參加呢？」，強調須靠市民合作。

盧寵茂：正跟進有私院未配合收症

公立醫院應對方面，醫管局本周已啟動第三階段調動病牀方案。據醫衛局7月中公布方案，此階段最多可處理每天近1.4萬宗個案，下階段可承受近3.2萬宗。醫管局總行政經理李立業稱，目前患者入院比率維持4%至5%，入院人數會隨整體個案倍增，即使下階段可勉強處理，亦會影響非新冠服務需求和醫護人手配置，減低局方應變機動性。

醫衛局長盧寵茂昨透過新聞稿稱，局方正跟進部分私院接收病人較少、病牀使用情况未如理想，部分行政上未完全配合，如周末及假日不能收症；並透露中大醫院正調撥更多病牀收新冠病人。據局方數據，13間私家醫院提供364張病牀，至8月23日下午有167人留醫，包括22名新冠病人；有兩間醫院使用率為0%。

許樹昌：反彈近冬季

料「混合免疫」更強

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，隨着BA.5比例增加，個案增幅是預期之內，惟強調本港染疫和接種率高，可產生「混合免疫」減入院、重症和死亡。他形容醫管局調整服務無可避免，惟以往冬季流感高峰期亦會削服務，並非新事物；他參照新加坡經驗，稱疫情不會永遠維持高位，當地新一波疫情維持兩至三個月，估計本港情况相若，加上今次疫情反彈近冬季，相信冬季時「混合免疫」保護更強。

對於新加坡入院率遠低於香港，許認為與本港仍有長者未完成接種疫苗有關，建議應加快向高危群組處方口服藥，及善用社區隔離設施。

3醫院6醫生赴婚宴後染疫

醫管局另公布，3間醫院共6名醫生於8月20日參與婚宴後染疫，暫沒病人被列密切接觸者。李立業稱，若發現違規會嚴肅跟進，惟諒解員工有社交生活，藉此提醒員工減聚會，若有參加亦應遵守社交措施。此外，政府昨公布即日起增加「來港易」經深圳灣入境的預約名額，由每天1000個增至1500個。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676