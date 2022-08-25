港聞

港聞一

本地陽性破7000 BA.4/5佔比增至四成 張竹君：或日破萬宗 不排除收緊措施

【明報專訊】本港單日新冠本地個案昨日飈升至逾7000宗，較前日增約千宗，至昨凌晨逾2100人留醫，變異病毒株Omicron BA.4和5佔比達40.8%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不排除單日個案破1萬宗，憂慮醫療系統負荷能力，強調政府「唔希望，但都唔排除」收緊社交距離措施，呼籲市民減少聚會。據了解，政府內部評估7天內單日個案逾萬宗、BA.4和5佔比升至五至六成，擬先用「精準抗疫」措施，倘疫情未受控才採取打擊面較大措施，如收緊堂食限制。政府專家顧問許樹昌認為，疫情不會永遠維持在高位，又指削減醫療服務無可避免，亦非新事物。

本港昨增7884宗陽性個案，其中7677宗屬本地感染，見3月中以來新高；醫管局設施至昨凌晨共有2183名新冠病人留醫，其中328人為新增病人；日前啟用的亞博館新冠治療中心至昨傍晚有28人留醫，料今日前再增數十人。

張：呈加速趨勢 或因BA.5增

張竹君昨日在疫情記者會主動提及，近日個案宗數呈加速趨勢，或源於BA.5比例增加，若按此升幅推算，本港單日個案突破萬宗「都唔係冇可能」，惟暫難預測頂峰。她特別提到政府冀做到「精準抗疫」，惟對醫療系統負荷感到憂慮，「當然政府都係唔希望，但係都唔排除有機會收緊社交距離措施」，強調會考慮整體疫情、醫院負荷能力和經濟等因素，不會「隨隨便便」收緊。

張表示，現難追蹤每宗個案曾共膳的密切接觸者，呼籲市民盡量避免參與人多和會脫口罩的聚會，即使參加亦需小心。她說理解市民有抗疫疲勞，「我係咪講咗你哋唔參加（聚會），你哋就會唔參加呢？」，強調須靠市民合作。

盧寵茂：正跟進有私院未配合收症

公立醫院應對方面，醫管局本周已啟動第三階段調動病牀方案。據醫衛局7月中公布方案，此階段最多可處理每天近1.4萬宗個案，下階段可承受近3.2萬宗。醫管局總行政經理李立業稱，目前患者入院比率維持4%至5%，入院人數會隨整體個案倍增，即使下階段可勉強處理，亦會影響非新冠服務需求和醫護人手配置，減低局方應變機動性。

醫衛局長盧寵茂昨透過新聞稿稱，局方正跟進部分私院接收病人較少、病牀使用情况未如理想，部分行政上未完全配合，如周末及假日不能收症；並透露中大醫院正調撥更多病牀收新冠病人。據局方數據，13間私家醫院提供364張病牀，至8月23日下午有167人留醫，包括22名新冠病人；有兩間醫院使用率為0%。

許樹昌：反彈近冬季

料「混合免疫」更強

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，隨着BA.5比例增加，個案增幅是預期之內，惟強調本港染疫和接種率高，可產生「混合免疫」減入院、重症和死亡。他形容醫管局調整服務無可避免，惟以往冬季流感高峰期亦會削服務，並非新事物；他參照新加坡經驗，稱疫情不會永遠維持高位，當地新一波疫情維持兩至三個月，估計本港情况相若，加上今次疫情反彈近冬季，相信冬季時「混合免疫」保護更強。

對於新加坡入院率遠低於香港，許認為與本港仍有長者未完成接種疫苗有關，建議應加快向高危群組處方口服藥，及善用社區隔離設施。

3醫院6醫生赴婚宴後染疫

醫管局另公布，3間醫院共6名醫生於8月20日參與婚宴後染疫，暫沒病人被列密切接觸者。李立業稱，若發現違規會嚴肅跟進，惟諒解員工有社交生活，藉此提醒員工減聚會，若有參加亦應遵守社交措施。此外，政府昨公布即日起增加「來港易」經深圳灣入境的預約名額，由每天1000個增至1500個。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕許樹昌 社交距離措施 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
院舍員工下周三起須隔日驗核酸 安老業指「唔貼地」 盼日後改每周兩檢
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
獲通知限500人 田總取消周日10公里賽
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
民間查車禍黑點路段 灣仔道榜首 團體倡增過路處勿靠欄杆改善 審視全港街道設計
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
團體倡效英限速 汽車會：欄杆隔人車最好
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
理大新校門揭幕 續禁公眾入校 林大輝提2019：校方政府合作解暴力事件
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
首日90港生申便利北上獲批 最快數日內起行
斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘
斥被炒校長釀撕裂 陳南昌校董會：已啟招聘
律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進
律政上訴駁回 夾公仔舖裁非娛樂場 毋須因防疫停業 食環署：研判辭再跟進
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
做Uber被拒 Tesla車主覆核 政府引《IT狗》稱不拒科創 惟租車損交通市場
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
壹傳媒違契案10．25裁 辯方結案：只屬民事
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
黎智英勾結外國案12．1開審 料審30日
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
山頂纜車周六重開 載客量增75%票價加七成
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
家當被丟獲賠100元 露宿者覆核金額敗訴
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
新委4政助3曾做傳媒 1曾訪李家超 民建聯多一人入政府 環境局發展局副局長出爐
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
中大調查：傳媒公信力續減 港台跌幅最大
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
岑子杰上訴爭承認海外同婚 法庭駁回：違立法原意
房協屋邨加租2％ 首年凍租
房協屋邨加租2％ 首年凍租
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
「藉二胡見世界」 視障演奏家：盲人出路不止按摩
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
困緬港人憂報案反被控 組織倡加强保護 有港人遊泰遭擄走 批入境處籲上載照片不合理
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
憂控詐騙未能反映案件嚴重性 法律學者促立人口販運罪
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
後門闖茶餐廳刀刺老闆娘 20歲青年被捕
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
入職為「穿櫃桶底」 男子涉偷12店逾10萬元
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
向警擲樽經理上訴得直 官：脫罪是「出於僥倖」
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
六旬漢遭電車撞斃 司機被捕
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：網上搶金巴車票 返內地毋須抽籤
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
大灣區GBA專題：香港南沙學生拍片比賽 推動創科保育
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】民調被指趨向符政府要求 鍾劍華：以數論數 籲公道看民研
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】中秋金多寶8000萬9‧13攪珠 觀塘廣場投注站「綠升級」
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】葉劉72歲生日 獲贈「浪漫」人像蠟燭
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】「公職王」全身而退？ 黃遠輝：遲啲答你
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】疫下無O-camp 港大天文學會失觀星好時辰
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑
【Emily】港燈派4000節能風扇套裝 助基層消暑