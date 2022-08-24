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港聞二

警牌照課電子化 8類申請網上可辦

【明報專訊】智慧城市發展備受重視，政府近年推出「智方便」平台，讓市民以智能方式登入及使用網上服務。為配合政府發展，同時提高牌照申請效率，警察牌照課上月起全面推出「網上申請牌照服務」，市民可透過服務專頁，提交保安人員許可證等8項牌照及許可證的申請，毋須親臨櫃枱辦理，省卻交通及排隊時間。警方稱計劃初期存在磨合空間，將透過宣傳、示範等方式，進一步推動智能化牌照服務發展。

上月推出 保安員證等3類申請最多

警察牌照課每年處理約10萬個牌照申請，當中包括槍械牌照、按摩院牌照、在公眾街道或道路奏玩樂器許可證、當押商牌照、臨時酒牌、舞龍／舞獅／舞麒麟許可證、保安人員許可證及社團註冊；單計保安人員許可證申請，每月涉約7000宗。

警務處警察牌照課（酒牌及雜項牌照組）總督察楊曉彤稱，服務推行至今反應正面，當中保安員證、舞獅／舞龍／舞麒麟許可證及社團註冊的網上申請佔最多，共逾700個，其中保安員證佔超過八成。

楊提到，新冠疫情下辦事處曾短暫關閉，市民無法親臨遞表，阻礙申請進度，電子化可避免同類情况。不過，警方亦留意到部分網上申請者遞交資料出現遺漏，而年長申請者偏好以傳統方式提交申請，故計劃初期存在「磨合期」，需時適應。

安排警員櫃枱講解網上申請

為鼓勵市民使用「網上牌照服務」，警察牌照課於公眾櫃枱設立網上申請櫃位，安排警員從旁講解步驟及繳款方法，協助市民申請。警方稱將繼續檢視牌照及許可證的申請流程，又稱融合「智方便」平台為其發展方向，「希望達到電子申請、電子簽署各樣都可以配合系統」。

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