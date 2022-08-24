兒童發展基金同設師友配對 年期更長 中學校長關注「共創明Teen」資源重疊否

本身是中學校長的香港輔導教師協會主席何玉芬昨在港台《千禧年代》表示，「共創明Teen計劃」作為起步有一定價值，但脫離跨代貧窮不是單靠一個活動，需政策配合，為年輕人提供多元發展機會、升學及就業支援。

質疑為期一年短 指友師需培訓

何玉芬提到，過去有不同類近計劃，兒童發展基金的計劃亦提供師友配對、生涯發展計劃及財政支援（見表），關注兩者資源會否重疊。她認為友師亦有需接受培訓，不可假設有心人或專業人士就懂與年輕人建立關係，舉例需輔導技巧培訓，「同年輕人同行，不是那種一高一低的同情」。她又關注計劃只得一年，「一年怎樣做到這麼多事情？」，也關注參與計劃的學生會否被標籤。現有兒童發展基金師友計劃的配對個案為期3年。

黃傑龍稱找2000友師不易 籲企業配合

外界質疑2000個名額太少，扶貧委員會委員、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍在同一節目表示，相信學生會超額並「爭崩頭」，而要找到2000名合適導師絕不容易，因為每名友師一年須見學生至少12次。他認為可要求學生撰寫文章表達為何想參與計劃，並選出最有上進心者，亦可考慮抽籤決定。

黃傑龍相信商界會踴躍參與計劃及願意支援，並建議企業配合參與計劃的員工，例如容許他們在上班時間為學生提供數小時以至一日的「工作影子」活動。

中華總商會副會長、民建聯立法會議員陳仲尼認為，計劃需要多元化的導師，不止是在辦公室工作的人或行政人員，因為青年有不同興趣及志向。他希望2000個名額只是開始，未來要評估計劃成效及檢視有何需進步，再增加名額。陳認為計劃要持續推行，「不是辦了一屆、放了煙花，這樣會成效有限」，並以其過往參加師友計劃經驗為例，稱自己與年輕人在多年後仍保持聯絡。他說導師要與青年長期成為朋友，分享工作經驗與人生歷練，扶持青年成長。