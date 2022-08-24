港聞

港聞二

港生有讚政府反應快 有憂新年難回港

【明報專訊】有在內地讀書的香港學生指深圳「健康驛站」（隔離檢疫酒店）名額難求，早前回港後難返內地上學。政府昨公布香港學生將納入「粵港澳陸路口岸人文關懷通道」，增加獲得前往內地名額的機會，措施不會恒常化。有學生說政府反應迅速，將於日內啟程北上；有準備到內地讀書的港生認為，措施如非恒常化，難以在新年等節日回港，認為措施想法不周。

抽深圳驛站名額 徒勞近周

準備到上海升讀大學的呂同學說，6日前開始抽深圳驛站名額，至今仍未抽到，擔心趕不及9月11日開學。政府昨公布新措施，教育局長蔡若蓮表明通知期會非常短促，呂同學擬日內交表，盼之後的周日啟程，先在深圳隔離再往上海，但認為起行時間應更彈性，以便執拾行李。對於措施不會恒常化，呂同學感困擾，憂難以回港過年，「香港是自己屋企，大時大節都想回來」，亦有聞部分內地院校要求學生農曆新年回鄉，認為非恒常化的做法不周到，她暫打算只在暑假回港。

北京中醫藥大學三年級香港學生何同學說，今年6月她趁暑假回港，新學期下周一開始，但一直未抽中深圳驛站名額，「搖了一星期都搖不到」，故感焦慮。何同學認為政府反應迅速，措施方便在內地讀書的香港學生，她盼周五前往內地，但計及檢疫時間，就算周五出發也趕不及開學，因此檢疫期間將上網課，希望學校彈性處理。她又提到，約有10個朋友回港後一直未能取得深圳驛站名額。

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