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北上港生納「關懷通道」 增航班優先訂票 「7+3」未放寬勢難趕及開學 最遲起行前一日通知

【明報專訊】距離9月開學剩約一周，有到內地升學的本港學生因防疫措施限制，未能北上。教育局昨日公布一系列便利措施，包括廣東省將本港學生納入「粵港澳陸路口岸人文關懷通道」、增加往來本港及內地航班、讓學生優先訂機票等，有需要者可在本周五或之前網上申請。北上後學生仍須按內地「7+3」要求檢疫，預計有學生未能趕及開學，被問到措施是否來得太遲，教育局長蔡若蓮稱因事涉多個部門，處理需時，又指包機送港生北上或在港「逆向隔離」都不可行。

根據教育局，2022/23學年將有約1.8萬名香港學生到內地就讀高校，部分一直留內地；約3000人是首年本科學生，要到校註冊。

3000人需到校註冊 內地院校保留入學資格

教育局昨日稱與內地各部門商討後，推出便利措施，包括：陸路口岸方面，廣東省政府將本港學生納入「人文關懷通道」並調動隔離酒店；航空口岸方面，增加往來本港及內地的航班，讓學生優先訂票；內地院校亦會採取靈活措施，保留學生入學資格及設網上教學。另外，教育局正與澳門商討，容許本港學生有需要時經澳門檢疫，再經拱北口岸或澳門機場前往內地。

有需要的學生周五（26日）或之前須提交電子表格，內地當局核實身分後，教育局會以電郵通知學生，蔡若蓮指最遲會在出發前一天通知，「由於急事急辦，通知期會非常短促，同學應作出隨時起行的準備」。政府預料，新措施下仍會有少數學生未能及時到其就讀的院校報到。

未答最快出發日 教局：平台料開放「多一兩周」

至於學生最快何時出發，蔡若蓮指需先掌握現有多少名到內地升學的學生在港。局方亦未掌握航班、隔離設施等容量，蔡稱會按實際情况每天檢視名額，就算開學後平台仍會運作，「平台會保持開放一段時間，直至所有同學疏導完成，我估計大概多一至兩星期」。

蔡若蓮稱包機、逆向隔離不可行 包車待議

早前有政黨提出在港「逆向隔離」，即預先在港檢疫，有議員引述政務司長陳國基稱不排除包機送學生到內地。蔡若蓮稱學生就讀學校分佈零散，包機未必最方便，但會視乎人數、關口可承受容量等，決定會否包車。至於逆向隔離，她稱因牽涉兩地檢疫制度，比較複雜，未能在短時間有共識。蔡又指將學生納入「人文關懷通道」是特殊情况下作出的額外安排，「看不到在抗疫情况下會將這個變成恒常」，鼓勵學生善用時間在內地學習，「如非必要，盡量減少增過境壓力」。

通知期短 議員倡准快測代驗核酸

九龍中立法會議員楊永杰形容措施是遲來的好消息，令學生放下心頭大石，惟擔憂增加航班的機票價格高昂，令學生難以負擔，促請當局控制價格。民建聯新界東南立法會議員李世榮擔心通知時間短，學生或未能及時取得核酸檢測陰性證明，促容許學生可提供快測證明。

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