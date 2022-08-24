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男子單位昏迷 被棄公園送院不治 警查命案破毒窟拘14人

【明報專訊】油麻地上海街昨晚發生離奇命案，4名男子由一單位抬出一名昏迷男子，棄於附近休憩公園。警方接報到場將昏迷男子送院，搶救無效不治，死因存疑，涉案疑人則不知所終。警方封鎖公園蒐證及登上一可疑單位破門搜查，懷疑上址是毒窟及第一案發現場，已拘捕14名涉毒品案男女，其中一男子不適送院。

警到場死者已無知覺

案發現場為油麻地上海街與登打士街交界一休憩公園垃圾站旁，事發昨傍晚6時，有市民發現一名年約50歲男子被兩名男子抬手抬腳搬至上址棄置，另有兩男子從後隨行，4人事後逃去，有途人見狀報警。警員到場後，發現男子已無知覺，消防及救護員分別施心外壓及用心肺去顫機施救，事主送院後終告不治。

1人涉命案 蒙頭帶走

警方封鎖現場調查及蒐證，有途人舉報目睹事主曾被毆打。經進一步調查，警員攜備爆破工具並在消防員協助下，登上上海街430號一單位搜查，懷疑上址是第一案發現場。執法人員在無人應門下破門入屋，揭發單位為一毒窟，屋內12男2女被捕，並檢獲懷疑毒品。據了解，一名疑涉命案男子被蒙頭帶走，另一男子不適送院。案中死亡男子姓譚，48歲，至於他是因吸食過量毒品致命抑或另有別情，有待警方調查及剖屍檢驗，案件交油尖警區刑事調查隊跟進。

相關字詞﹕拘10多人 毒窟 命案

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