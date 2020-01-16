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拒交資料案 控方：支聯連繫6組織 鄒幸彤質疑隱去內容難盤問 官促控方指出指控合理理由

【明報專訊】支聯會涉於去年拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認國安法實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」，案件昨在西九龍裁判法院開審。控方披露警方調查報告指，6個政治組織及一人與支聯會有連繫。鄒幸彤及辯方表示報告隱去大部分內容，難以按此盤問。指定法官羅德泉問控方能否披露，以指出上述組織與支聯會連繫及支聯會是外國代理人的合理理由。控方稱需時審視，案件押後至周四（25日）續審。

控方稱需時審視 周四續審

辯方於審訊前，多次要求控方交代支聯會是外國代理人的理據（見表），控方以公眾利益豁免權（Public Interest Immunity，PII）為由拒絕披露。港區國安法指定法官、主任裁判官羅德泉當時裁定稱，披露全部內容會影響重大公眾利益，又稱相信可保障被告公平審訊的權利，終批准控方隱去部分內容，包括警員身分、調查的控罪、受查組織及人物身分等。控方因應PII，昨傳召國安處署理高級警司洪毅，只引用警方調查報告段落，未有讀出內容。洪毅供稱，報告發現支聯會與部分政治組織有連繫，有理由相信支聯會為外國代理人，索取法律意見後，根據《國安法》第43條實施細則附表5，向3名被告發出通知書，並在通知書上蓋印。

辯方稱現時難獲公平審訊

鄒幸彤在證人避席下向法庭表示，控方隱去大部分報告內容，難以盤問。即使控方毋須證明支聯會是外國代理人，但辯方可在審訊中提出爭議；且法庭早前裁定，辯方審訊時可挑戰通知書合法性，故認為控方需披露相關內容。辯方稱，此情况下難獲公平審訊，控方應考慮是否要重整案情（recast the case）。

控方：報告顯示涉連繫港獨組織控方表示，不認為辯方盤問有困難，報告顯示支聯會與其他政治組織，包括港獨組織有連繫，又引用報告指部分海外政治組織要求外國制裁中國，亦有組織在本地有分支。

羅官稱，他可再審視早前就PII作出的裁定，詢問控方是否可透露這些政治組織的行為，但毋須透露詳情，例如何時開記者會等細節，才可指出這些組織與支聯會有連繫，以及支聯會是外國代理人的合理理由。控方表示須索取指示。

控方午休後稱，其他政治組織的報告內容屬公眾利益豁免權一部分，為機密內容，且要平衡現時的調查，需時徵詢意見決定披露多少，須單方面聆訊由法庭裁斷。案件押後至周四聆訊及續審。

【案件編號：WKCC3633/21】

明報記者

（港區國安法）

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