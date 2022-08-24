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2022年8月24日星期三
港聞二
拒交資料案 控方：支聯連繫6組織 鄒幸彤質疑隱去內容難盤問 官促控方指出指控合理理由
官詢免鄒幸彤休庭返囚室 懲教主管：大人同意，我哋同意
男子單位昏迷 被棄公園送院不治 警查命案破毒窟拘14人
男子持鉸剪闖劏房稱「要殺人」 男戶主趕返家 救被叉頸幼子
北上港生納「關懷通道」 增航班優先訂票 「7+3」未放寬勢難趕及開學 最遲起行前一日通知
港生有讚政府反應快 有憂新年難回港
兒童發展基金同設師友配對 年期更長 中學校長關注「共創明Teen」資源重疊否
警牌照課電子化 8類申請網上可辦
「全球反詐騙組織」收5宗緬北港人求助 GASO：騙黨收風搬竇快 營救難
卓孝業：有「賣豬仔」涉網上情騙
改入數紙呃貴貨 網購詐騙拘9人
辯方稱各人路過無作為 官憑裝束及身處現場 裁11人金鐘暴動罪成
7‧21一白衣人暴動表證成立 辯方不出庭作供
「12港人」喬映瑜刑滿返港隔離 控兩罪缺席聆訊
8男女糾黨虐14歲女童 3人判入教導所更生中心
海關截內河船 檢1500觀賞用寄居蟹
律師會改選 「開明派」帝理邁連任失敗
新冠牀增至5000 非緊急服務料減半 昨多310人入院 醫局：第三階段估算每日可處理600宗
黃碼者准赴企業對企業展覽 業界籲再減入境檢疫
涉染疫去餐廳搭港鐵 水果店員控12罪
紅黃碼今嚴執法 食肆批解說不足
公屋聯會倡未來10年重建14舊邨 料增2萬伙 房會：按4基本原則謹慎考慮
啟德體育園准300外勞 勞工界不滿：港工人足
六旬翁教堂非禮教友幼女 囚3月
上水兩車包抄 男子捱斬手中刀
大灣區GBA新聞：穗無主古宅獲資助修繕 變文創工作室 專家：無主歷史建築多失修 可借鑑港保育政策
大灣區GBA新聞：話你知：抗英名村三元里 白雲經濟第一街
尊子漫畫
【Emily】出書記「社區支持農業」30年發展 前記者走訪農場 寫菜裏人情
【Emily】紀律部隊首長輪住中招 蕭澤頤快測陽
【Emily】新航買新機減碳 餐具盡「走塑」
【Emily】指人才非靠搶 劉夢熊：夏寶龍堅決鬥爭「趕客」
【Emily】區議員獲贊助派夾萬 顏汶羽「加盟」乙組球會
【Emily】屋企一個月捉7隻 梁毓偉教捕鼠竅門
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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拒交資料案 控方：支聯連繫6組織 鄒幸彤質疑隱去內容難盤問 官促控方指出指控合理理由
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