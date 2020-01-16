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大灣區GBA新聞：穗無主古宅獲資助修繕 變文創工作室 專家：無主歷史建築多失修 可借鑑港保育政策

【明報專訊】廣州市白雲區三元里自1990年代起已是典型「城中村」，密密麻麻「握手樓（樓房與樓房相隔甚近，彼此住客可透過窗戶握手）」之中有座清代民居隱藏其中。逃過清拆命運因業主後人全在海外聯絡不上，後獲評歷史建築。這間青磚大屋後由政府接管並出資修繕，在倒塌邊緣「復活」。當年有份「救屋」的專家表示，廣東省很多無主歷史建築失修，建議借鑑香港政策，設立歷史建築保育資金以留住珍貴歷史。

明報記者 林迎

大屋「無主」逃過改建保舊貌

晴朗日子下的三元里村，握手樓遮天蔽日，民眾在暗巷出出入入，不時要躲閃飛馳的外賣電單車，走到三元里大街二十七巷9號，一幢古色古香的青磚大屋格格不入地映入眼簾，高大的趟櫳門（廣府舊式圓木趟門，用於防盜及通風）後是一方小小庭院，屋內架上擺滿講述本土歷史的文創產品，旁邊放有文房四寶。這幢清代民居修繕完成後，活化為文創工作室，由蔚藍人文創作驛站管理，免費對外開放，平時開辦書畫班，節假日則會舉辦公益活動，如正月十八鬧元宵、清明祭英烈等。

據《新快報》報道，大屋業主李鴻展數十年前去世，後人全在海外，曾委託李鴻展侄子李棉慶將房屋出租並收租。2000年租客全部搬出，海外親戚再無聯繫，多年後李棉慶亦去世。「實際上就是沒人管的狀態，」廣州大學嶺南建築研究所所長湯國華教授對本報說，2000年後，因編制全國重點文物保護單位三元里平英團遺址保護規劃（見另稿），著名考古學家麥英豪指示要將附近文物建築和典型民居都原址保留。湯教授團隊實地考察發現，三元里村除多座祠堂，幾乎所有村屋都被改建，唯獨這座古舊大屋因為「無主」而逃過一劫。

獲選試點 政府街道辦出資修繕

湯國華憶述，大屋在發現當初仍基本完好，但大門上鎖，工作人員冒着危險爬牆入內測繪，並拍下珍貴的歷史圖片。受當時法例所限，大屋未能登記為「文物建築」，後於2014年登記為廣州市第一批「歷史建築」時，已經漸顯殘破。

根據《廣州市歷史文化名城保護條例》，無法與業主取得聯繫或業權不清的非國有歷史建築，代管人為保護責任人。2017年三元里西約居委會與李棉慶後代洽商後，被確定為大屋代管人；據《廣東省城鄉規劃條例》，因業權不明由政府代管的歷史建築，由政府負責維護修繕。2018年，大屋列入廣州市歷史建築保護利用試點項目，翌年由白雲區財政出資100萬元（人民幣，下同）作專項修繕資金，但工程最後超支，三元里街道辦再出29萬元。

負責設計修繕方案的華南理工大學建築學院副教授、廣州象城建築主創建築師徐好好說，修繕基於此前歷史建築的價值評估、歷史資料，以及修繕前房屋的現狀研究完成。「是多方配合的結果」，徐好好表示，該幢民居首先是歷史建築，且被白雲區選為保護和活化利用試點、由財政投入修繕、三元里街道負責執行、李棉慶後代亦同意修繕後用作公益，同類例子並不多見，「在社會對歷史建築保育愈來愈重視的當下，這個模式揭示，如各方關係理順，約定好各方保護責任或有多渠道的資金投入，那能夠得到修繕的歷史建築會更多」。

專家：資助額不足 工程限制多

湯國華稱，廣州市及至廣東省有大量「無主」歷史建築，多數丟空，業主在海外或是聯絡不上。「全看政府是否重視。是名人故居、有歷史價值的，政府一般會出手，這間是三元里剩下的唯一古民居才受重視，如在其他地方也未必會這樣。」

他指出，內地應學習香港歷史建築保育政策，政府尊重私有產權，會與業主協商修繕方案，亦會資助業主維修，每宗申請上限為200萬港元。他批評內地資助金額往往不足以完成全部修繕，對工程限制又多，很多歷史建築業主為了內部改建的需要，寧願放棄文物評級，例如最近被評為法定古蹟的旺角唐樓雷生春，「內部加建了電梯，內地就不能評級，但香港可以，全因香港的政策更細緻、更靈活」。

相關字詞﹕城中村 廣州 歷史建築 大灣區

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