啟德體育園准300外勞 勞工界不滿：港工人足

勞工處表示，啟德體育園工程曾透過補充勞工計劃獲准輸入300名勞工，涉及不同機電專門工種，包括空調製冷設備技工（送風系統）、空調製冷設備技工（水系統）、消防電氣裝配工及消防機械裝配工。就工程餘下申請，勞工處稱已於7月再次舉辦4場專題招聘會，共19人出席面試，該處正核實招聘結果。

勞處：7月招聘會19人出席

勞工界：宜通知承辦商請人

啟德體育園團隊回覆稱，工程規模龐大複雜，需大量豐富經驗和良好技術的熟練工人，團隊一直以聘用本地工人為優先原則，今年初聯同勞工處舉辦招聘會，惟未達目標。次階段補充勞工計劃的輸入勞工申請，視乎招聘會審議結果才有最終決定。

有勞工界向本報表示，今年啟德體育園申請約433個外勞名額，遭勞工界反對，勞顧會內以6比6票數未達共識，最終勞工處批出300名額。該人表示，400多個外勞申請名額中，勞工處抽起水喉工名額及減少冷氣工人名額，留約100名額本地招聘。他認為本港有足夠持牌工人，宜向承辦商發放招聘消息接觸工友，而非以招聘會方式找工人。

造價319億元的啟德體育園原預計明年竣工，合約規定工程延誤者每日罰款430萬元。文體旅局體育專員楊德強今年6月表示，工程受新冠疫情影響，園區內的主場館及室內體育館分別延至2024年下半年及年中完工。