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公屋聯會倡未來10年重建14舊邨 料增2萬伙 房會：按4基本原則謹慎考慮

【明報專訊】公屋聯會昨公布《舊邨重建藍圖研究報告》，並提出由本年度起計的10年，分兩階段重建房委會及房協轄下的14條舊屋邨。首5年優先重建8條邨，包括和樂邨、石硤尾邨 （未重建部分）、彩虹邨、南山邨、富山邨（未重建部分）、馬頭圍邨、西環邨及健康村（第三期）；後5年重建餘下6條規模較細的屋邨，包括模範邨、葵盛西邨、彩雲（二）邨、坪石邨、梨木樹（二）邨及象山邨。若以每公頃平均可建1000個單位估算，聯會預計重建上述屋邨後，可新增近兩萬個公營房屋單位。

指彩虹邨老化嚴重

剝落石屎曾傷人 重建迫切

聯會審視全港所有40至70年樓齡的公屋屋邨，認為上述屋邨可透過改撥部分新建同區的公屋資源作安置屋邨，在確保有足夠單位遷置的同時，改善公屋住戶的生活環境。以彩虹邨為例，聯席成員莫健榮表示該邨的老化問題嚴重，並有石屎及天花混凝土剝落、鋼筋外露及漏水等問題，亦曾發生石屎剝落擊中居民意外，反映重建迫切。

倡「螞蟻搬家」式分期重建

稱倘失時機 日後難原區安置

莫健榮稱，彩虹邨規模龐大，建議分多期重建，並以宏照道公屋發展計劃第二期作為首期重建的接收屋邨。待居民搬遷後原址興建新公屋，接收第二期重建影響的住戶，以「螞蟻搬家」方式逐步清拆彩虹邨。

他認為，啟動彩虹邨重建亦可為鄰近的坪石邨提供重建的遷置資源，並可逐步規劃重建九龍東的其他舊屋邨，形容若政府錯失機會，日後將更難為彩虹邨居民覓地原區安置。

房委會發言人表示，一直按4個基本原則，包括樓宇結構狀况、修葺工程成本效益、重建屋邨附近是否有合適遷置資源，以及原址重建潛力，謹慎考慮是否重建個別屋邨。

房會目前10重建項目 涉5舊邨

房委會目前正推展10個重建項目，包括5條高齡屋邨、一中轉房屋和4幢工廠大廈，涉約1.7萬個單位，預計重建後提供約3.2萬個公屋單位。

相關字詞﹕重建 屋邨 公屋聯會

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