港聞

港聞二

紅黃碼今嚴執法 食肆批解說不足

【明報專訊】疫苗通行證加入紅黃碼安排已兩星期，當局稱給予商戶14日適應，讓他們更新「驗證二維碼掃描器」應用程式至最新版本，昨亦已屆滿。食環署表示，會開始採取嚴厲執法行動。本報昨日到上環7間食肆觀察，有兩間尚未更新程式，一間表示不知悉有關安排，另一食肆負責人誤以為自己已更新，需要記者協助完成，認為安心出行及驗證二維碼掃描器是欺負上年紀的人，但強調都會按政府指示使用。

不知未更新 東主：程式「蝦人用」

上環一間茶餐廳樓面職員均上年紀，目測年紀均達50歲以上。負責人梁先生表示，曾收到食環署信件，亦知悉驗證二維碼掃描器應用程式須更新至最新版本，並表示一直有依從政府要求及更新程式。不過，當梁以電話掃描記者的「安心出行」時，程式顯示並非最新的4.4.0版本。他認為安心出行及掃描器等程式「蝦人用」，尤其長者使用較麻煩，「下下都要個仔去幫眼」，但為做生意亦要使用。

職員批檢查責任愈來愈多

另有食肆職員表示，只知道要檢查客人的安心出行是紅碼還是黃碼，不知餐廳要更新掃描器程式，又表示沒有食環署職員到餐廳解說政策，認為當局解說不清晰。他又批評當局將愈來愈多檢查責任加諸食肆，令食肆要負更多責任，過於麻煩。

另一食肆：曾收食環信件 已更新

上環佳記粉麵茶餐廳則將安裝了掃描器程式的手機放置於餐廳當眼處（圖），負責人張先生表示，他收到飲食界別信息通知，知悉政府最新安排，亦曾收過食環署信件，故早已更新程式。同區另一粉麵餐廳亦已更新程式，因憂慮食環署執法，擔心會被檢控。

食環署昨表示，餐飲處所負責人須禁止紅碼或黃碼顧客或訪客進入，違者可被檢控，最高可罰款5萬元及監禁6個月。紅碼或黃碼顧客或訪客若沒有遵從要求，如進入食肆即屬犯罪，最高可被罰款1萬元，或定額罰款5000元。

（新冠疫情）

相關字詞﹕食環署 紅黃碼

上 / 下一篇新聞

拒交資料案 控方：支聯連繫6組織 鄒幸彤質疑隱去內容難盤問 官促控方指出指控合理理由
拒交資料案 控方：支聯連繫6組織 鄒幸彤質疑隱去內容難盤問 官促控方指出指控合理理由
官詢免鄒幸彤休庭返囚室 懲教主管：大人同意，我哋同意
官詢免鄒幸彤休庭返囚室 懲教主管：大人同意，我哋同意
男子單位昏迷 被棄公園送院不治 警查命案破毒窟拘14人
男子單位昏迷 被棄公園送院不治 警查命案破毒窟拘14人
男子持鉸剪闖劏房稱「要殺人」 男戶主趕返家 救被叉頸幼子
男子持鉸剪闖劏房稱「要殺人」 男戶主趕返家 救被叉頸幼子
北上港生納「關懷通道」 增航班優先訂票 「7+3」未放寬勢難趕及開學 最遲起行前一日通知
北上港生納「關懷通道」 增航班優先訂票 「7+3」未放寬勢難趕及開學 最遲起行前一日通知
港生有讚政府反應快 有憂新年難回港
港生有讚政府反應快 有憂新年難回港
兒童發展基金同設師友配對 年期更長 中學校長關注「共創明Teen」資源重疊否
兒童發展基金同設師友配對 年期更長 中學校長關注「共創明Teen」資源重疊否
警牌照課電子化 8類申請網上可辦
警牌照課電子化 8類申請網上可辦
「全球反詐騙組織」收5宗緬北港人求助 GASO：騙黨收風搬竇快 營救難
「全球反詐騙組織」收5宗緬北港人求助 GASO：騙黨收風搬竇快 營救難
卓孝業：有「賣豬仔」涉網上情騙
卓孝業：有「賣豬仔」涉網上情騙
改入數紙呃貴貨 網購詐騙拘9人
改入數紙呃貴貨 網購詐騙拘9人
辯方稱各人路過無作為 官憑裝束及身處現場 裁11人金鐘暴動罪成
辯方稱各人路過無作為 官憑裝束及身處現場 裁11人金鐘暴動罪成
7‧21一白衣人暴動表證成立 辯方不出庭作供
7‧21一白衣人暴動表證成立 辯方不出庭作供
「12港人」喬映瑜刑滿返港隔離 控兩罪缺席聆訊
「12港人」喬映瑜刑滿返港隔離 控兩罪缺席聆訊
8男女糾黨虐14歲女童 3人判入教導所更生中心
8男女糾黨虐14歲女童 3人判入教導所更生中心
海關截內河船 檢1500觀賞用寄居蟹
海關截內河船 檢1500觀賞用寄居蟹
律師會改選 「開明派」帝理邁連任失敗
律師會改選 「開明派」帝理邁連任失敗
新冠牀增至5000 非緊急服務料減半 昨多310人入院 醫局：第三階段估算每日可處理600宗
新冠牀增至5000 非緊急服務料減半 昨多310人入院 醫局：第三階段估算每日可處理600宗
黃碼者准赴企業對企業展覽 業界籲再減入境檢疫
黃碼者准赴企業對企業展覽 業界籲再減入境檢疫
涉染疫去餐廳搭港鐵 水果店員控12罪
涉染疫去餐廳搭港鐵 水果店員控12罪
公屋聯會倡未來10年重建14舊邨 料增2萬伙 房會：按4基本原則謹慎考慮
公屋聯會倡未來10年重建14舊邨 料增2萬伙 房會：按4基本原則謹慎考慮
啟德體育園准300外勞 勞工界不滿：港工人足
啟德體育園准300外勞 勞工界不滿：港工人足
六旬翁教堂非禮教友幼女 囚3月
六旬翁教堂非禮教友幼女 囚3月
上水兩車包抄 男子捱斬手中刀
上水兩車包抄 男子捱斬手中刀
大灣區GBA新聞：穗無主古宅獲資助修繕 變文創工作室 專家：無主歷史建築多失修 可借鑑港保育政策
大灣區GBA新聞：穗無主古宅獲資助修繕 變文創工作室 專家：無主歷史建築多失修 可借鑑港保育政策
大灣區GBA新聞：話你知：抗英名村三元里 白雲經濟第一街
大灣區GBA新聞：話你知：抗英名村三元里 白雲經濟第一街
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出書記「社區支持農業」30年發展 前記者走訪農場 寫菜裏人情
【Emily】出書記「社區支持農業」30年發展 前記者走訪農場 寫菜裏人情
【Emily】紀律部隊首長輪住中招 蕭澤頤快測陽
【Emily】紀律部隊首長輪住中招 蕭澤頤快測陽
【Emily】新航買新機減碳 餐具盡「走塑」
【Emily】新航買新機減碳 餐具盡「走塑」
【Emily】指人才非靠搶 劉夢熊：夏寶龍堅決鬥爭「趕客」
【Emily】指人才非靠搶 劉夢熊：夏寶龍堅決鬥爭「趕客」
【Emily】區議員獲贊助派夾萬 顏汶羽「加盟」乙組球會
【Emily】區議員獲贊助派夾萬 顏汶羽「加盟」乙組球會
【Emily】屋企一個月捉7隻 梁毓偉教捕鼠竅門
【Emily】屋企一個月捉7隻 梁毓偉教捕鼠竅門