紅黃碼今嚴執法 食肆批解說不足

不知未更新 東主：程式「蝦人用」

上環一間茶餐廳樓面職員均上年紀，目測年紀均達50歲以上。負責人梁先生表示，曾收到食環署信件，亦知悉驗證二維碼掃描器應用程式須更新至最新版本，並表示一直有依從政府要求及更新程式。不過，當梁以電話掃描記者的「安心出行」時，程式顯示並非最新的4.4.0版本。他認為安心出行及掃描器等程式「蝦人用」，尤其長者使用較麻煩，「下下都要個仔去幫眼」，但為做生意亦要使用。

職員批檢查責任愈來愈多

另有食肆職員表示，只知道要檢查客人的安心出行是紅碼還是黃碼，不知餐廳要更新掃描器程式，又表示沒有食環署職員到餐廳解說政策，認為當局解說不清晰。他又批評當局將愈來愈多檢查責任加諸食肆，令食肆要負更多責任，過於麻煩。

另一食肆：曾收食環信件 已更新

上環佳記粉麵茶餐廳則將安裝了掃描器程式的手機放置於餐廳當眼處（圖），負責人張先生表示，他收到飲食界別信息通知，知悉政府最新安排，亦曾收過食環署信件，故早已更新程式。同區另一粉麵餐廳亦已更新程式，因憂慮食環署執法，擔心會被檢控。

食環署昨表示，餐飲處所負責人須禁止紅碼或黃碼顧客或訪客進入，違者可被檢控，最高可罰款5萬元及監禁6個月。紅碼或黃碼顧客或訪客若沒有遵從要求，如進入食肆即屬犯罪，最高可被罰款1萬元，或定額罰款5000元。

（新冠疫情）