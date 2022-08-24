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港聞二

黃碼者准赴企業對企業展覽 業界籲再減入境檢疫

【明報專訊】持黃碼者目前不能進入展覽場所，政府昨日宣布放寬相關規定，持黃碼者可參與「企業對企業」的會議及展覽，而其他有本地公眾人士參與的大型會議及展覽，舉辦機構亦可向政府提出申請。政府表示，如認為情况合適並「對香港經濟發展有裨益」，可考慮提供便利安排，惟未提及申請準則及程序，新措施明天（25日）起生效。商界及展覽服務公司均表歡迎，惟認為本港應再縮減入境檢疫期，以吸引國際企業。

公眾展覽亦可申准入場 前提「利港經濟」

政府昨宣布，持黃碼者可參與在公眾娛樂場所或活動場所舉行的「企業對企業」會議及展覽，前提是預先登記及在場內一直戴口罩，作為主禮嘉賓或講者演講期間則不在此限。

廠商會會長史立德贊成新安排，但稱政府同時應平衡本港的國際地位，認為政府未來首要調整入境檢疫安排，現時「3+4」檢疫政策對外商而言仍有一定阻力，影響來港意欲，建議將檢疫日數縮減至一天，甚至完全免除；他指本港開放速度較其他地區慢，將影響本港競爭力，但認為港府近期措施已等同向國際宣布本港正趨向開放，相信對經濟會有正面作用。

匯眾展覽服務有限公司上周四起一連4日在會展舉辦國際旅遊展，其董事總經理湯錦成稱，正籌備舉辦明年度的國際旅遊展，認為港府昨公布持黃碼者可參與「企業對企業」的會議及展覽，對於正籌備展覽的公司有幫助，同時指出很多海外地區已全面免檢疫，港府做法只算「行一小步」，需「再接再厲」。至於涉及公眾參與的大型會議及展覽，主要為本港參展商參加，他認為即使舉辦機構要向政府申請，相信亦不會太受影響。

展覽業：或趕不及邀國際企業來港

凌速博覽行政總裁梁中本指出，本來會展等展覽場地納入表列處所已是錯誤，「其實行展覽同搭地鐵都沒分別，地鐵還要更擠迫，為何地鐵不是表列處所？」他形容放寬「愈快愈好」，因政府調整後，業界最快年底才能安排到部分企業到港，認為即將舉行的會議展覽或趕不及邀請國際企業。

貿發局主席林建岳表示，會展業不斷演化，「企業對企業」及公眾展覽以二合為一的混合模式舉行，已成為全球趨勢，認為新安排只容許持黃碼者在4天醫學監察期間參加貿易展會而不包括公眾展覽，對已受沉重打擊的會展業界來說，仍有一定困難。

（新冠疫情）

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