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新冠牀增至5000 非緊急服務料減半 昨多310人入院 醫局：第三階段估算每日可處理600宗

【明報專訊】新冠病毒單日新增個案上周四起徘徊在6000宗，留院人數持續上升。醫管局昨公布，即日起將病牀調動方案提升至第三階段，即逐步將新冠病牀增至最多5000張；稱公立醫院為應對疫情已犧牲不少服務，現時有約兩成服務需調整，未來要進一步縮減非緊急服務。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，除削減公院服務，政府應盡早識別社區染疫患者，以減低其入院機率，另可加強公私營醫院協作，以減低對非新冠病人的影響。

逾2100人留醫 多10長者病逝

本港昨天新公布6654宗陽性個案，6410宗屬本地感染，另有10宗死亡個案，介乎69至105歲。醫管局另公布多310名新冠病人留醫，截至昨日凌晨共2139名患者留醫。因應入院者持續上升，局方宣布將調動病牀的應變方案提升至第三階段，逐步將新冠病牀由最多2500張增至5000張，其中，公立醫院新冠病牀目標可增至4000張；北大嶼山醫院香港感染控制中心可提供約800張病牀；而前日（22日）重開的亞博館新冠治療中心目前則可提供約200張病牀。

醫管局總行政經理李立業表示，醫院病牀在第三階段近乎「翻一番」，形容「力度比較大」，估算每日可處理600宗新冠病人入院個案，同時重申數字只具參考價值。

翻查醫務衛生局7月11日公布的應變方案，當醫管局踏入第三階段方案，除調動醫院病牀外，公立醫院將調整約一半非緊急服務。局方預計9月上旬至中旬，每日將新增最多1437人入院，屆時將踏入第四階段方案，最多可調動11,500張新冠病牀、調整約75%非緊急服務，另會重啟「定點救治醫院」接收新冠病人。

彭鴻昌籲早識別社區患者

彭鴻昌表示，近日疫情升溫導致醫院負荷變大，影響非新冠病人服務屬預期之內。他補充，日前有不少社區染疫長者無病徵而未有求醫，或病情突然惡化，導致入院後需更長時間治療，建議政府盡早識別社區新冠病人，提供口服藥。現時13間私家醫院騰出逾300張病牀接收公院病人，截至上周二（16日），只有105名病人獲轉往私院接受治療，彭提倡加強公私營醫院協作，以分流其他病人。

現兩成服務需調整

李立業表示，公立醫院為集中資源抗疫已付出不少代價，包括減少非緊急手術及日間服務，日後亦要進一步縮減上述服務，非新冠病人治療難免受影響。他補充，若疫情進一步惡化，不論是否染疫者均要付上高昂代價，呼籲市民保持適當社交距離控疫。被問及什麼非緊急服務將受影響、預計延誤治療情况等，李稱，現時約有兩成服務受影響，但實際受影響的服務視乎聯網而定。

另外，醫管局前日傍晚重開亞博館新冠治療中心，局方表示，截至昨早9時，共有10名患者入住，本周會陸續將更多病人轉往中心。

明報記者

（新冠疫情）

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