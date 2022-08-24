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港聞二

海關截內河船 檢1500觀賞用寄居蟹

【明報專訊】海關上周截查一艘由香港前往澳門的內河船，發現船上載有19個貨櫃，當中12個懷疑藏有化妝品、月餅、藥物，以及1500隻寄居蟹等走私物品，涉4300萬元。海關估計上述走私物品除供應澳門市場，不排除部分會轉運至內地。海關經調查後，拘捕一間寄貨人公司的女負責人。

1人被捕 海關：逃稅約5000萬

本月16日晚上近10時，海關區域巡邏船於香港西面水域執行反走私行動，截查一艘正駛往澳門的內河船，船上有5名船員。根據船長提供的載貨艙單，船上19個貨櫃報稱載有不同貨品，涉多名寄貨人及收貨人。海關形容資料「混亂又複雜」，部分資料遺漏。

海關懷疑有不法之徒利用載貨艙單既複雜又混亂的特性，企圖將未列入載貨艙單的貨品混入貨櫃。海關發現，其中12個貨櫃藏有約12萬件走私貨物，包括8.8萬件化妝品、超過一噸花膠、逾千罐配方奶粉及一批月餅等，並在一個報稱載有化妝品的貨櫃，發現1500隻觀賞用的寄居蟹。海關表示，寄居蟹於偷運過程未妥善處理，狀態不理想，正尋找專業機構協助，貨物來源仍在調查。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，部分檢獲的貨品均為水貨客經常透過陸路攜帶的物品，包括化妝品、奶粉、成藥等。有關貨品於內地需求大，如偷運至內地相信可逃避約5000萬的稅項，利潤豐厚。賴表示，由於香港與內地旅客通道仍受疫情影響，不排除有人增加成本採取迂迴路線，以「螞蟻搬家」形式將貨品走私內地。

相關字詞﹕月餅 寄居蟹 澳門 走私

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