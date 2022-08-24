8男女糾黨虐14歲女童 3人判入教導所更生中心

8名被告依次為男學生符志權（案發時18歲，下周）、女學生袁芷欣（16歲）、女學生韓慧婷（18歲）、5名14歲女生。

3人早前判入更生中心及感化

符早前承認一項與未成年女童非法性交罪；袁承認各一項促致21歲以下女童與人非法性交、發布及管有兒童色情物品罪，以及與韓、5名未成年女被告共承認一項襲擊致造成身體傷害罪名；韓另承認一項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪名。餘下5名女被告各承認非禮、偷竊、刑事損壞罪名，其中3人早前被判入更生中心及感化，另2女則押後9月6日及13日判刑。

裁判官崔美霞昨判刑時稱，本案控罪嚴重，3名被告令受害女童X受辱，滿身傷痕，X無力反抗，不可輕判，又稱3名被告很有必要長期接受更生教導，遠離不好的朋輩，助他們翻開新的一頁。

案情指出，14歲受害女童X透過社交媒體認識了袁和韓，並於去年8月20日凌晨隨袁到尖沙嘴一間酒店房間，與袁、符玩遊戲。袁獲勝後，要求X與符性交。惟兩人性交後，袁同日帶X到另一酒店房間，內有8名女童，指摘X與符發生性關係，並一同對X拳打腳踢，又除去X衣服要X自慰，倒水及尿在X身上，將拖鞋放入X的陰道，令X舐拖鞋鞋底等。X最後透過其中一名女童通知父親，由父親報警。

【案件編號：KCCC 1424/22】