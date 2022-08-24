辯方稱各人路過無作為 官憑裝束及身處現場 裁11人金鐘暴動罪成

11名被告現時介乎19至29歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。

控方案情指出，案發下午4時許，約500名示威者在金鐘政府總部外一帶集結，其間有人向政總投擲汽油彈、破壞政總外的水馬等，警方從政總不同出口衝出驅散，拘捕11名被告。

辯方爭議暴動範圍、案中無直接證供指各人曾作出破壞社會安寧的行為。本案僅有梁文洛及李穎欣選擇自辯，兩人均稱在政總外尋找失散的同行者，不曾參與暴動。其中李提到，她事後患創傷後遺症，惟因懷孕而停服藥物，預產期為11月中。

一稱尋人一稱打算離開 官：不可信

法官在判辭中表示，梁文洛聲稱要致電在遊行中失散的同學，質疑梁沒有回到曾成功聯絡對方或信號較佳的地方，反而走到示威者眾多的夏愨道；至於李穎欣稱得知同行者離開現場後她亦打算離開，質疑片段看不出她有打算離開的迹象，裁定兩人證供不可信。判辭又稱，所有控方證人如實作供，接納其證供。

稱選擇留在現場組成「暴動群體」一部分

法官表示，示威者當天攻擊政總逾20分鐘，警方發出警告後仍不得要領，「毫無疑問，現場已演變成暴動」。11名被告選擇在場，組成暴動群體的一部分，互相支持壯大聲勢，以「協助及鼓勵的一分子」參與其中。

法官考慮各人被制服的地方及裝束等，裁定11人暴動罪成，有到庭的9人還押至9月9日判刑，其間索取背景報告。21歲或以下的張凱欣、林卓軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛另再索取教導所報告。張偉青及馮浩軒則由於感染新冠隔離，暫准保釋至9月5日再上庭。

【案件編號：DCCC 239/21】

明報記者

（反修例風暴）