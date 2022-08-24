卓孝業：有「賣豬仔」涉網上情騙

38宗求助 21人仍困緬柬

卓孝業昨在新城電台節目說，38宗求助個案中，有17人已確認安全，其中12人已返港。其餘21人中，相信11人身處緬甸，10人身處柬埔寨，各人人身自由仍受限制，現時最大困難仍是確認各人位置。

他提到，求助個案中暫有一宗涉及網上情緣騙案，涉案雙方交往一年未曾視像通話，疑犯亦從未向男事主展示照片，這名「女朋友」除不停向事主借錢，又會要求事主開設銀行帳戶供她使用，其後突然聲稱中了一筆豐厚獎金，邀請事主去泰國遊玩。卓說案中事主已返港。至於前日返港的港人，則是在逃出緬甸後於泰國逗留，以等待局方營救，局方暫沒接獲求助屬「旅客在當地被帶走」。

多兩人控串謀欺詐

另外，本港警方累計拘捕6名涉案人，繼之前起訴一名30歲男子，再多一名屬骨幹成員的男子，以及一名負責網上招攬的女子被控串謀欺詐罪，昨分兩案在東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，押後至10月17日再訊，以待警方進一步調查。兩人申請保釋被拒，還押候訊。

被告分別為男學生張敏懷（23歲）及女財務秘書岑夢詩（27歲），各被指於今年7月在香港某地方，與對方及男子馬智豪，以及其他不知名者串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲100萬泰銖（約21.8萬港元）獎金，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳35,530港元。