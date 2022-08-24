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卓孝業：有「賣豬仔」涉網上情騙

【明報專訊】保安局副局長卓孝業說，至昨日接獲多一名疑被誘騙至東南亞國家的港人求助，累計38宗。他透露其中一宗個案涉網上情緣騙案，男事主結識「女朋友」約一年仍素未謀面，女方多番向男方借貸，其後稱獲一大筆獎金，邀請男方遊玩，騙男方到泰國。卓認為疑犯會視乎事主的反應轉換詐騙手法，以博取信任，強調「如果連視像都不肯見面就相當可疑，亦不會無故邀請你（事主）去某個地方」，呼籲市民避免誤墮網上情緣騙案。

38宗求助 21人仍困緬柬

卓孝業昨在新城電台節目說，38宗求助個案中，有17人已確認安全，其中12人已返港。其餘21人中，相信11人身處緬甸，10人身處柬埔寨，各人人身自由仍受限制，現時最大困難仍是確認各人位置。

他提到，求助個案中暫有一宗涉及網上情緣騙案，涉案雙方交往一年未曾視像通話，疑犯亦從未向男事主展示照片，這名「女朋友」除不停向事主借錢，又會要求事主開設銀行帳戶供她使用，其後突然聲稱中了一筆豐厚獎金，邀請事主去泰國遊玩。卓說案中事主已返港。至於前日返港的港人，則是在逃出緬甸後於泰國逗留，以等待局方營救，局方暫沒接獲求助屬「旅客在當地被帶走」。

多兩人控串謀欺詐

另外，本港警方累計拘捕6名涉案人，繼之前起訴一名30歲男子，再多一名屬骨幹成員的男子，以及一名負責網上招攬的女子被控串謀欺詐罪，昨分兩案在東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，押後至10月17日再訊，以待警方進一步調查。兩人申請保釋被拒，還押候訊。

被告分別為男學生張敏懷（23歲）及女財務秘書岑夢詩（27歲），各被指於今年7月在香港某地方，與對方及男子馬智豪，以及其他不知名者串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲100萬泰銖（約21.8萬港元）獎金，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳35,530港元。

相關字詞﹕網上情緣案 保安局 誘騙案

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