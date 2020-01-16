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「全球反詐騙組織」收5宗緬南港人求助 GASO：騙黨收風搬竇快 營救難

【明報專訊】一直參與營救在東南亞國家被「賣豬仔」受害人的美國註冊非牟利組織「全球反詐騙組織」（GASO）表示，單計緬甸南部的詐騙園區，該組織今年接獲約5宗港人求助個案，事主大部分是遭網上求職廣告誘騙到當地，至今未逃離園區。該組織認為營救的其中一個困難，在於當地詐騙集團會從不同途徑，提早收到政府掃蕩行動的消息，最快在一日內便能將職員和辦公室用品移師到同一園區其他大廈，避開掃蕩範圍。

明報記者 施晉宇

緬南園區困四五萬人 涉最少10大企業

目前身處東南亞某國的GASO成員Joy，專責處理緬南人口販賣求助個案，她昨晚接受本報電話訪問時稱，GASO推算緬南的詐騙園區有四五萬人被困，單是KK園區就有七八千人，據他們了解，KK園區約3周前有第二期投入運作。GASO估計，緬南的詐騙園區涉及最少10個大企業，中小企業不計其數。她形容運作成熟的詐騙園區配套完善，儼如一個「小城市」。

網民「落疊」後 帳戶交高層「殺豬」

Joy說，被騙港人一般是被高薪吸引，誤信到當地從事翻譯和行政人員等工種。她透露詐騙園區以企業化方式運作，管理人員會向受害人發放指引，讓他們學習如何在不同處境下詐騙目標人物，之後每天在不同社交平台「交友」，以各種方式博取對方信任，在獲得對方聯繫方法或銀行帳戶資料後，就會把帳戶交給高層人員「殺豬」，即騙取目標人物最大筆金額。

有受害人關「黑房」 遭脫衣虐打

Joy又說，若受害人未能達到每日最低「交友」數目，就會被管理人員以不同方式虐待，小則以電話充電線和電棒虐打，重則被禁進食、關進「黑房」懺悔，甚至脫掉衣服當眾虐打侮辱。有事主向組織透露，他們遭虐打後，曾被管理人員額外收5000泰銖（約1100港元）作「賠付費」，原因是令公司額外安排人手「處理員工問題」，款項會累積至日後要求家屬支付的贖金中。

願提供園區地圖等助營救

Joy表示，GASO願意向有需要的政府提供協助，包括提供指定園區地圖，甚至分享園區內看守人員使用的裝備和換班時間等，期望加快營救。根據GASO官網，組織於去年6月成立，在美國註冊，旨在支持全球因網絡犯罪而受重創者。GASO稱現由全球約70名義工營運，截至今年4月，與全球逾1483名受害者建立聯繫。

相關字詞﹕KK園區 誘騙案 全球反詐騙組織

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