「全球反詐騙組織」收5宗緬北港人求助 GASO：騙黨收風搬竇快 營救難

明報記者 施晉宇

緬北園區困四五萬人 涉最少10大企業

目前身處東南亞某國的GASO成員Joy，專責處理緬北人口販賣求助個案，她昨晚接受本報電話訪問時稱，GASO推算緬北的詐騙園區有四五萬人被困，單是KK園區就有七八千人，據他們了解，KK園區約3周前有第二期投入運作。GASO估計，緬北的詐騙園區涉及最少10個大企業，中小企業不計其數。她形容運作成熟的詐騙園區配套完善，儼如一個「小城市」。

網民「落疊」後 帳戶交高層「殺豬」

Joy說，被騙港人一般是被高薪吸引，誤信到當地從事翻譯和行政人員等工種。她透露詐騙園區以企業化方式運作，管理人員會向受害人發放指引，讓他們學習如何在不同處境下詐騙目標人物，之後每天在不同社交平台「交友」，以各種方式博取對方信任，在獲得對方聯繫方法或銀行帳戶資料後，就會把帳戶交給高層人員「殺豬」，即騙取目標人物最大筆金額。

有受害人關「黑房」 遭脫衣虐打

Joy又說，若受害人未能達到每日最低「交友」數目，就會被管理人員以不同方式虐待，小則以電話充電線和電棒虐打，重則被禁進食、關進「黑房」懺悔，甚至脫掉衣服當眾虐打侮辱。有事主向組織透露，他們遭虐打後，曾被管理人員額外收5000泰銖（約1100港元）作「賠付費」，原因是令公司額外安排人手「處理員工問題」，款項會累積至日後要求家屬支付的贖金中。

願提供園區地圖等助營救

Joy表示，GASO願意向有需要的政府提供協助，包括提供指定園區地圖，甚至分享園區內看守人員使用的裝備和換班時間等，期望加快營救。根據GASO官網，組織於去年6月成立，在美國註冊，旨在支持全球因網絡犯罪而受重創者。GASO稱現由全球約70名義工營運，截至今年4月，與全球逾1483名受害者建立聯繫。