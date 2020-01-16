大灣區GBA新聞：產品突破想像 淘寶造物節明廣州舉行

首在長三角外舉辦

主題「明日之境」 展區科幻場景設計

造物節是淘寶為年輕具創意商家舉辦的活動，透過大力扶持原創商家，鼓勵他們將古靈精怪的想像、突破傳統的科技創意化成產品，因此命名為「造物」。造物節自2016年起每年一屆，至今已是第7年。今年造物節主題是「明日之境」，2萬平方米的場地將劃分為生活家居、二次元、戶外、植寵、科技、文化、美食七大展區，分別設計成製造廠、溫室、能源站、綠洲、Club和Studio等科幻場景。入場者除了可體驗清華大學「夢境視覺化」技術、與《變形金剛》的反派麥加登在直播中互動，還可品嘗一系列創意餐飲，例如來自網紅店的咖啡皮蛋、酸菜魚連鎖店的酸菜拿鐵，本地老字號廣州酒家亦將帶來黑松露流心月餅等。

至於首次舉行的「創新創業大會」，將有來自新能源汽車、零售等行業的領軍企業創始人在主論壇分享創業心得；分論壇則涵蓋新消費、綠色健康、科技、內容文化等4部分，邀請知名投資機構負責人與創業者交流。