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大灣區GBA新聞：出招搶高學歷人才 廣州入職即可入籍

【明報專訊】廣州市在大灣區「搶人」大戰中再度發力，最新宣布調整人才落戶政策，只要取得大學學歷或以上、年齡在40歲以下，在廣州創業或就業即可入籍，且相關學歷不限境內外，意味對外省市戶籍的「港漂」畢業生或外國留學生敞開大門。不過，此前盛傳的「差異化入戶」則仍未實施。

明報記者 林迎

據廣州市人力資源和社會保障局、廣州市公安局早前印發的《廣州市引進人才入戶管理辦法實施細則》（下稱《細則》），當中以專章寫明「引進應屆高校畢業生入戶」。按《廣州市引進人才入戶管理辦法》，50歲以下持博士學位，或具有高級職稱（如教授、高級工程師、主任醫師等）的人員；45歲以下持碩士學位人員；或40歲以下持學士學位人員，持學位證書、廣州市就業協議或社會保險參保紀錄，即可辦理入戶，配偶及未成年子女可以隨同入戶。

配偶未成年子女可隨同入戶

按內地規定，凡員工入職都必須參加社會保險，意味上述人員只要到廣州創業或就業，即可加入廣州市戶籍，並與配偶子女同享為戶籍人口提供的教育、醫療等公共服務。而且上述學歷不限境內外，對畢業歸國後有意到廣州發展的外省籍留學生是好消息。廣州、深圳對留學生的落戶門檻，比北京、上海低，深圳更放寬至到境外做過一年以上訪問學者或博士後等研究人員，都視同留學歸國人才，可以申請入戶。

盛傳的「差異化入戶」未實施

按最新《細則》，申請人可直接向所居住行政區的公安部門申請，更可以全程網上辦理，免去過往對「人才」資格認定的多重手續，審核期限亦縮短至15個工作日。不過，此前盛傳「史上最鬆」的廣州「差異化入戶」政策並未實施。按2020年12月公布的「差異化入戶」政策草案，在廣州市外圍7區（白雲、黃埔、番禺、花都、南沙、增城、從化）只需專科學歷、28歲以下就可入戶。2021年12月，有市民曾在網絡留言板查詢草案進度，廣州市人力資源和社會保障局回應稱「仍在制定中」。

有輿論指出，廣州人才落戶新政是為了增加更多合資格買樓人士，以提振樓市，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉並不認同，他說，去年廣州新增人口7萬，上海增長1萬，北京則下降了0.4萬，上海北京對人口的吸引力正下降，但最近兩市已經放鬆對學歷等人才落戶的限制。因此，廣州需要審視自己的落戶政策，在新的人口形勢下，需要進一步放鬆對學歷型人才落戶的限制。

相關字詞﹕差異化入戶 港漂 人才落戶 大灣區

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