批高球場風波「自己攞嚟」 陳劍青：2019收回爭議細

陳劍青昨於港台《千禧年代》表示，政府當初不應為粉嶺高球場「舊場」位置的私人遊樂場地契約租約由2019年續約至明年8月，若當時收回，無論發展生態公園或公營房屋，爭議聲音亦會較低。他認為，若有關土地生態價值很高，便不應繼續用作高球場，因高球場耗水高和使用大量農藥化肥，認為應改作開放予公眾的生態公園，政府亦可繼續落實公營房屋，但無論用途為何，政府都不應讓高球會無限期續租。

劉國勳：建屋頭輕尾重 高球場影響不大

立法會議員劉國勳在同一節目稱，未來10年政府料建33萬個公營房屋，但建屋計劃是「頭輕尾重」，第二個5年期供應量較多，尤其2031年後供應急增，故高球場計劃最早2029年建成的1.2萬伙供應對整體影響不大。他又稱，雖然「北部都會區」只是整合規劃，土地沒增多，但由於有整全規劃和基建，發展規模可增加，相應提升地積比後可增加房屋供應量。

劉國勳又稱，擬議高球場發展的規劃欠缺交通配套，故建議透過立法會壓縮發展程序、調整新發展區地積比，以及全面審視綠化土地來源，補充放棄高球場計劃損失的1.2萬伙。

會否允續租 局方：審意見後決定

就會否讓高球會續租高球場土地，文化體育及旅遊局回覆稱，涉事32公頃粉嶺高球場用地發展建議的法定環評及規劃程序正在進行，審批當局會在考慮法定程序下收到的意見後決定日後的用途。