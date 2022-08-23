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指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴

【明報專訊】香港青少年培育會陳南昌紀念學校前校長黃麗婷上周五（19日）及六（20日）接連收到校方書面警告及即時解僱通知。她昨向勞工處勞資關係科求助，更一度哭訴校董會做法不合程序，有違《教育條例》、勞工法例等，「如果教育界用一個『莫須有』罪名、這麼狠、快的方法解僱一個校長，我想問老師、其他校長的職業保障在哪？」

稱無獨立調查 未曾會晤

即時解僱通知稱，黃麗婷處理財務及採購行為失當、行政安排有違專業考慮等。黃昨回應稱，教育局1月在校核數時未有提及她曾犯嚴重問題，不清楚校董會具體指控內容，認為應提出證據，又批評解僱完全違反程序，例如沒有成立獨立調查委員會，沒有校董和她會面、查問指控，沒將警告信交給分區教育局，讓當局到校調查等。她強調不接受未審先判，促請教育局盡快直接介入，「教育局可否進來看清楚，若我有$0.1袋入袋口，我請你立即拉我去坐監，但不可以像現在這樣」。她又推測書面警告或與教職員在18日召開的記者會有關聯，當日教職員指控學校管理問題。她稱稍後或到勞資審裁處作進一步行動。

勞工處回覆查詢稱不評論個別個案，並謂若僱員對《僱傭條例》及權益有疑問，可向勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。如未能調停和解，僱員可向勞資審裁處尋求裁決。

相關字詞﹕香港青少年培育會陳南昌紀念學校 勞工處 教育局

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