指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴

稱無獨立調查 未曾會晤

即時解僱通知稱，黃麗婷處理財務及採購行為失當、行政安排有違專業考慮等。黃昨回應稱，教育局1月在校核數時未有提及她曾犯嚴重問題，不清楚校董會具體指控內容，認為應提出證據，又批評解僱完全違反程序，例如沒有成立獨立調查委員會，沒有校董和她會面、查問指控，沒將警告信交給分區教育局，讓當局到校調查等。她強調不接受未審先判，促請教育局盡快直接介入，「教育局可否進來看清楚，若我有$0.1袋入袋口，我請你立即拉我去坐監，但不可以像現在這樣」。她又推測書面警告或與教職員在18日召開的記者會有關聯，當日教職員指控學校管理問題。她稱稍後或到勞資審裁處作進一步行動。

勞工處回覆查詢稱不評論個別個案，並謂若僱員對《僱傭條例》及權益有疑問，可向勞資關係科尋求協助，並向僱主提出申索。如未能調停和解，僱員可向勞資審裁處尋求裁決。