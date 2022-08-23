陳南昌委署任校長 工會質疑資歷 教職員大會教局派員列席 退休群育校長督導開學

新學年還有一個多星期便開始，該校法團校董會昨宣布成立「校政專責工作小組」，負責督導各行政委員會主任處理開學事務及集體領導監察現有委員會工作。小組由數名校董、黃錫培及幾名教師組成，並由胡忠興帶領，他曾在香港扶幼會轄下兩間群育學校盛德中心學校和則仁中心學校任校長。

校董會稱教師已獲續約「願同心同德」

教師方面，校董會稱全體常額合約教師已獲續約，形容「老師們都鼓掌支持，表示願意同心同德，有信心可以共同努力教導學生」，亦有多名教師已在聘任階段，預計隨即會加入學校團隊。

該校約半數教職員於上周四（18日）記者會指控有校董與獨立校董為姊妹，涉違反《教育條例》，另指學生宿舍涉不當使用公帑。事後校監杜陳瑞蘭向員工發緊急通告，並向校長黃麗婷發書面警告和即時解僱通知。校董會昨稱，目前首要任務是重新團結團隊，專注學校開學事務，確保開學所有準備運作暢順，學生學習不受影響，相關事宜會待順利開學後才適時回應。黃麗婷昨就被解僱一事向勞工處求助（見另稿）。

工會：教員惶惶 署任校長未讀管理課程

黃建豪批評校董會未解釋解僱黃麗婷原因及決定署任校長時考慮因素。他質疑黃錫培雖有20年以上教學經驗，但他原定9月才會成為學位教師，亦未有修讀中層管理人員課程及擬任校長課程等資歷，質疑能否獲得廣泛同事認同或信任，「正常會找已在校內是中高層的（教職員）任校長，穩住軍心，帶領同事發展、渡過難關是否更好？」他又稱，自學校發出緊急通告，提出員工如言論失實，會保留紀律處分權利等指令，以及有教職員因涉未經許可下將校內文件帶走而被帶往警署後，教職員人心惶惶，「他們很擔心被人用『莫須有』罪名控告或被裁」，恐影響學生。

家長：舊校長上任後子不再拒回校

有該校高中學生家長稱，黃麗婷上任校長後，兒子學習情况有改善，由以往抗拒回校進步至即使遲到也會上學。她雖不清楚學校內部出現什麼問題，但擔心教職員士氣影響兒子，期望學校行政不要影響教學。

教育局回覆查詢稱，資助學校的法團校董會是校長等教職員的僱主，須負責校內教職員的人事管理事宜，包括聘用及解僱，並承擔最終責任。局方重申，已責成法團校董會必須認真檢視學校政策及程序，確保學校從速推展各項有關新學年開學的必要工作。