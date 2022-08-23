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社民連街站展Patreon二維碼 3人否認無牌籌款

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩及兩名義工於去年7月及8月在旺角擺街站期間展示Patreon的二維碼（QR code），呼籲市民訂閱社民連Patreon，事後3人被控「沒有許可證而在公眾地方籌款」共5項傳票控罪。案件昨日在九龍城裁判法院提堂，3人否認全部控罪，案件排期明年2月21日至22日審訊。

3名被告為社民連主席陳寶瑩（65歲）、成員唐婉清（63歲）、義工何榮溢（52歲），前兩人分別各被控兩項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪，何則被控一項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票控罪。

控方將召證人講解Patreon運作

控罪指稱，3人於去年8月14日在旺角洗衣街行人天橋無合法權限或解釋而在公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動，並且非根據及按照民政事務局長或社會福利處署長發出的許可證而進行該活動。陳及唐另被控於去年7月24日在上述地點組織、參與或提供設備以進行籌款活動。基於控罪性質和事發地點相同，控方獲准將5張傳票控罪合併審理。另控方預計傳召3至5名證人，有證人將講解Patreon運作模式，辯方暫沒證人。

陳寶瑩：目的表達意見 沒籌款

陳寶瑩昨在庭外表示，不明為何宣傳Patreon的二維碼會被控非法籌款，街站的目的是向市民表達對政策時事的看法，沒有籌款。

【案件編號：KCS 1423-7/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 社民連 籌款

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