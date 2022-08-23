稱輸港國家疫情輕過香港 何栢良：有條件入境0+7

指港感染率高於九成國家

何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，現時全球約200個國家和地區仍公布陽性個案數字，以每百萬人口的感染人數分析，香港屬排名最高的一成地區，即有九成國家感染情况低於本港。何於facebook引述數據補充，本港每百萬陽性人數於8月17日的7天平均數約666，高於近期輸港個案最多的5個國家。

倡推疫苗通第四階段0+7條件

何說，實施「3+4」入境檢疫後，於抵港第4至7日在社區找到的輸入個案，佔整體抵港旅客不足1%，與當局預計一致，顯示縮短酒店檢疫期沒增額外傳播風險，認為現時有條件部署「0+7」方案，即取消酒店檢疫期。他說，不少市民看不清楚復常路線圖，建議透過推行「疫苗通行證」第四階段作為實施「0+7」條件，包括要求12歲以下兒童遵從。

指多地已全面鬆綁 梁栢賢撐0+7

醫管局前行政總裁梁栢賢亦於facebook發文稱，相信近日不少染疫者沒呈報，令衛生署無法跟進相關密切接觸者，致他們繼續在社區傳播，故可以理解最近本地個案上升，形容現時政府採取「比較寬鬆」態度處理疫情，有助逐步發揮混合群體免疫，大減冬季大爆發的風險。他說不少地方已全面取消入境檢疫限制，入境澳門最近亦毋須打針證明，期望港府可逐步循此復常，包括盡快推行「0+7」入境檢疫等。

星洲大幅放寬口罩令

另外，新加坡總理李顯龍前日發表國慶群眾大會演說時亦宣布，將大幅放寬口罩規定，只要求搭公共交通工具，以及進入診所、醫院和療養院等醫療場所才須戴口罩。他特別提到，學生在校上課毋須戴口罩。

黃碼者中招比例3+4以來新高

歐家榮：數字反覆 抵港者具播疫風險

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會回應稱，政府會檢視各項數據考慮外防輸入措施，強調抵港旅客具感染風險，故現須接受頻密核酸檢測，亦須在最高危期間檢疫，務求找出絕大部分個案。在昨日237宗輸入個案中，持「黃碼」者於抵港第4至7天呈陽性的比例為37.55%，為實施「3+4」方案以來新高，歐形容每天數字反覆，需更多時間分析，亦不排除因增加核酸檢測次數後，更大機率找出病毒量低的「復陽」個案。

（新冠疫情）