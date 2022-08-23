員工快測陰強檢陽 殘疾院舍8院友中招

流鼻水照返工 打3針看護病毒量高

清蘭之家分3樓和4樓，全院共50名院友和38名員工，院舍3樓上周五（19日）出現首宗感染個案，一名已打3針新冠疫苗的護理員上周二（16日）開始流鼻水，周四仍有上班並負責夜更，當日快測呈陰性，翌日下班後往社區檢測中心接受院舍員工每周一次的強制檢測，結果呈陽性，Ct值13（即病毒量高）。截至周日（21日），院舍3樓再多8名院友快測陽性，同層其餘16名院友須送走檢疫。

指採樣不佳或「假陰」

歐家榮促員工數日一驗核酸

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，快測採樣不佳或會出現假陰性，惟員工每天快測仍可預防「好明顯」的個案，避免員工不知受感染而繼續上班。勞福局正研究加密院舍員工核酸檢測至每周兩次，歐形容驗核酸較穩妥，強烈建議員工每隔數天做核酸檢測，若次數不頻密便有可能走漏，釀成爆發。

當局過去一周共公布4間院舍出現5宗或以上個案，其中清蘭之家為首間殘疾院舍。歐家榮解釋，殘疾院舍爆發情况與老人院不同，除員工可將病毒帶入院舍外，部分院友可外出，亦有可能染疫，加上院舍內未必經常戴口罩，情况如在家居環境感染家庭成員。

（新冠疫情）