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重症升 160人聞氧個半月飈7倍 醫管局稱受壓 倘再升啟第三階段應變

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情反彈，昨日新增6617宗個案，截至昨日凌晨逾2100人留醫，兩項數字均破第五波疫情反彈以來新高。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，情况危殆及嚴重的病人數目正上升，需聞氧氣及使用呼吸機的病人數目步步上升，對公立醫院構成壓力。亞博館新冠治療中心昨傍晚啟用，新增200張病牀。李立業說現時醫療器材足夠，但若確診人數進一步上升，會進入第三階段病牀調動計劃，屆時非緊急服務或受影響。

2100人留醫反彈後新高

6月起 危殆嚴重者升3.6倍

醫管局上月22日宣布啟動第二階段病牀調動，將新冠病牀數目增至2500張，而現時已有逾2100人留醫，醫管局新冠病牀再度緊張。醫務衛生局長盧寵茂上月11日主持疫情記者會時公布醫管局應變方案，當時醫管局預測若進入第三階段病牀調動計劃，將調整五成非緊急服務。

根據醫管局提供的資料，需接受氧氣治療的新冠患者由6月1日約20人，增至前日（21日）逾160人，增幅約7倍；需使用呼吸機者亦由6月1日僅1人，增至前日11人（見圖）。據本報統計，危殆及嚴重的留醫病人亦由6月1日18人，增至昨日83人，升幅達3.6倍。

指重症比例仍小

梁子超籲支援在家長者 助公院分流

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，不論是接受氧氣治療和使用呼吸機的人數，以至情况危殆及嚴重病人數目，仍佔整體感染宗數較小比例。他解釋，現時大部分港人均已打疫苗，亦曾暴露於Omicron中，已具群體免疫。不過，他認為未來或再面對疫情高峰，當局除鼓勵市民打疫苗外，學校及院舍均要做好防控工作，港府亦要為社區長者提供在家支援，以作分流，減輕公營醫療系統壓力。

亞博館重啟收3類病人

醫管局：有需要可加場館

李立業昨宣布亞博館新冠治療中心昨傍晚重新啟用，醫管局已調動100名醫護人員及專職醫療人員。他說，現時亞博館8號及10號場館新增200張病牀，如有需要，可增至500張，亦可動用其他場館，增加收容病人的能力。他提到亞博館會接收3類病人，包括未有家人照顧的社區確診長者、在竹篙灣社區隔離設施內病情較複雜的患者，以及在公立醫院內情况穩定的病人。

被問到竹篙灣的患者何時會被送往亞博，李說竹篙灣一直會接收部分需長期服藥或需監察身體狀况的患者，例如需監察血糖者，這些患者情况均屬穩定。他說這些患者過往會被送往北大嶼山感染控制中心，亞博館則可分擔這方面的壓力。

津校教職員享半天「幼童陪針假」

另外，教育局昨公布，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日起於其工作日每次陪同3歲以下子女或受其監護的幼童接種新冠疫苗，可享最多半天「幼童陪針假」。由於3歲以下兒童可接種3劑科興疫苗，故有關教職員就每名兒童可獲最多3個半天的「幼童陪針假」。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕梁子超 歐家榮 李立業 疫情

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