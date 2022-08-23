認2019年旺角警署非法集結 男子囚4月

被告黃家偉（30歲）承認在旺角警署對出一帶與其他不知名者參與非法集結。辯方求情稱，內向的被告以電單車提供速遞服務，現進修電腦程式課程，欲成為程式員。被告在本案沒作出實質行為，參與程度低，已有悔意，在目前社會氣氛下重犯可能低，望法庭輕判。

官：工具裝備皆準備面對衝擊

施官判刑稱，當時為反修例示威高峰期，事發晚上約10至11時，有示威者向旺角警署投擲汽油彈及照射雷射光，對公眾構成威脅。警方多次要求群眾離開，被告依然逗留。

片段可見，被告沒使用暴力行為，他只身處現場，但當時頸上掛着護目鏡以參與暴力衝突，攜有螺絲批和手套等用作拆毁物品，並佩戴口罩掩飾身分，他的工具和裝備準備面對衝擊，故以監禁6個月為量刑起點，因認罪減刑判4個月監禁。

同案被告25歲男工程助理涉攜雷射筆，早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他就另案判囚5個月，因本案加監125天。另4人押後再訊。

【案件編號：WKCC1825/22】

（反修例風暴）