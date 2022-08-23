港聞

港聞二

認2019年旺角警署非法集結 男子囚4月

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」後發生警民衝突，事隔近3年，6人被控在旺角參與非法集結、襲警等罪，其中30歲男送貨員早前承認一項非法集結罪。案件昨在西九龍裁判法院判刑，裁判官施祖堯稱，被告被捕時戴有護目鏡及口罩，攜有螺絲批等，其工具和裝備準備面對衝擊；考慮到其背景平衡更生，判囚4個月。

被告黃家偉（30歲）承認在旺角警署對出一帶與其他不知名者參與非法集結。辯方求情稱，內向的被告以電單車提供速遞服務，現進修電腦程式課程，欲成為程式員。被告在本案沒作出實質行為，參與程度低，已有悔意，在目前社會氣氛下重犯可能低，望法庭輕判。

官：工具裝備皆準備面對衝擊

施官判刑稱，當時為反修例示威高峰期，事發晚上約10至11時，有示威者向旺角警署投擲汽油彈及照射雷射光，對公眾構成威脅。警方多次要求群眾離開，被告依然逗留。

片段可見，被告沒使用暴力行為，他只身處現場，但當時頸上掛着護目鏡以參與暴力衝突，攜有螺絲批和手套等用作拆毁物品，並佩戴口罩掩飾身分，他的工具和裝備準備面對衝擊，故以監禁6個月為量刑起點，因認罪減刑判4個月監禁。

同案被告25歲男工程助理涉攜雷射筆，早前承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他就另案判囚5個月，因本案加監125天。另4人押後再訊。

【案件編號：WKCC1825/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非法集結罪 旺角警署 全球反極權 反修例事件

上 / 下一篇新聞

除黎智英 蘋果案6高層擬認勾結 官促盡快排期 涉案3公司准「解封資金」付律師費
除黎智英 蘋果案6高層擬認勾結 官促盡快排期 涉案3公司准「解封資金」付律師費
國安手令覆核 官質疑新聞自由非凌駕
國安手令覆核 官質疑新聞自由非凌駕
准何俊仁保釋 官：不要證明我錯
准何俊仁保釋 官：不要證明我錯
劉慧卿：何肺有陰影 非癌症復發
劉慧卿：何肺有陰影 非癌症復發
喬映瑜返港 控藏危險藥妨司法
喬映瑜返港 控藏危險藥妨司法
澳門國安法擬增「教唆或支持叛亂」罪
澳門國安法擬增「教唆或支持叛亂」罪
露宿嫗遭兩漢劫1.6萬 料子給錢被目睹 街坊送錢送暖
露宿嫗遭兩漢劫1.6萬 料子給錢被目睹 街坊送錢送暖
政府收大停電最終報告 促中電適時披露
政府收大停電最終報告 促中電適時披露
樂富邨縱火改列誤殺 11歲童保釋候查
樂富邨縱火改列誤殺 11歲童保釋候查
7月通脹微升至1.9% 學者料持續溫和
7月通脹微升至1.9% 學者料持續溫和
「賣豬仔」案多一人求助 一獲救者返港 稱贖金不斷升 協助者盼援手
「賣豬仔」案多一人求助 一獲救者返港 稱贖金不斷升 協助者盼援手
一男落案控串謀欺詐 事主遭網上情人利誘赴泰
一男落案控串謀欺詐 事主遭網上情人利誘赴泰
控方舉證不足 奏《榮光》二胡翁表證不成立
控方舉證不足 奏《榮光》二胡翁表證不成立
演藝生認前年七一非法集結囚4月
演藝生認前年七一非法集結囚4月
重症升 160人聞氧個半月飈7倍 醫管局稱受壓 倘再升啟第三階段應變
重症升 160人聞氧個半月飈7倍 醫管局稱受壓 倘再升啟第三階段應變
員工快測陰強檢陽 殘疾院舍8院友中招
員工快測陰強檢陽 殘疾院舍8院友中招
稱輸港國家疫情輕過香港 何栢良：有條件入境0+7
稱輸港國家疫情輕過香港 何栢良：有條件入境0+7
社民連街站展Patreon二維碼 3人否認無牌籌款
社民連街站展Patreon二維碼 3人否認無牌籌款
陳南昌委署任校長 工會質疑資歷 教職員大會教局派員列席 退休群育校長督導開學
陳南昌委署任校長 工會質疑資歷 教職員大會教局派員列席 退休群育校長督導開學
指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴
指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴
批高球場風波「自己攞嚟」 陳劍青：2019收回爭議細
批高球場風波「自己攞嚟」 陳劍青：2019收回爭議細
大灣區GBA新聞：出招搶高學歷人才 廣州入職即可入籍
大灣區GBA新聞：出招搶高學歷人才 廣州入職即可入籍
大灣區GBA新聞：產品突破想像 淘寶造物節明廣州舉行
大灣區GBA新聞：產品突破想像 淘寶造物節明廣州舉行
灣區手記：暑假旅遊 ／文：尚東美
灣區手記：暑假旅遊 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港「日本秋祭」搞校服比較講座 從旗袍、水手裝認識文化異同
【Emily】港「日本秋祭」搞校服比較講座 從旗袍、水手裝認識文化異同
【Emily】「傳媒出身政助」將再添兩員
【Emily】「傳媒出身政助」將再添兩員
【Emily】「馬鞍」周四直撲港？ 岑智明：發夢冇咁早
【Emily】「馬鞍」周四直撲港？ 岑智明：發夢冇咁早
【Emily】國家優秀青年科學家基金 港大、中大15人獲選
【Emily】國家優秀青年科學家基金 港大、中大15人獲選
【Emily】警公關部出帖講架構 4組率先登場
【Emily】警公關部出帖講架構 4組率先登場
【Emily】《大公》批「尋歡作樂」不理黨務 羅健熙未回應
【Emily】《大公》批「尋歡作樂」不理黨務 羅健熙未回應