控方舉證不足 奏《榮光》二胡翁表證不成立

稱肯定會續演奏

被告：真理在我們這一邊

被告李解新（68歲）散庭後表示滿意裁決，日後「肯定會」繼續在街上演奏，又稱「願榮光歸香港」、「真理在我們這一邊」。原本控罪指被告今年4月29日下午5時6至29分，無合法權限或解釋，且無警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。

控方傳召高級警員吳維基供稱，當日接到噪音投訴後到場觀察近20分鐘，被告坐在摺櫈奏二胡，以擴音器廣播《願榮光歸香港》，相距20米外可清楚聽見。吳要求被告出示身分證，對方見狀收拾物品離開，稱「你要票控，我就繼續拉二胡」，而鋪在地上的白紙並非許可證。

沒有律師代表的被告以普通話自行抗辯，他盤問吳時，問及該曲目是什麼性質，談官質疑與本案關係，稱「你拉《愛情陷阱》又好，咩都好」，關鍵在於有否獲發許可證之下奏樂器。被告稱談官的提醒即「就是與政治沒有關係」，談官強調法庭不會考慮政治，而是「講證據」。

官：控方未供證據有否許可證

控方證人作供完畢後，談官認為控方未能就所有控罪元素舉證檢控，庭上證供只顯示被告於案發時間在上址演奏二胡，但就被告當時有否獲警務處長所發許可證，「控方沒有提供任何證據」，裁定案件表證不成立，撤銷其控罪，被告兼得訟費。

【案件編號：WKS 7238/22】