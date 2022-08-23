港聞

港聞二

控方舉證不足 奏《榮光》二胡翁表證不成立

【明報專訊】六旬退休老翁涉在東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》遭警方票控，他否認「沒有許可證而奏玩樂器」罪，昨在西九龍裁判法院受審。控方傳召一名證人作供後，暫委裁判官談立豐認為，控方無證據證明被告不獲發出該許可證，裁定表證不成立，被告毋須答辯及獲撤銷控罪，兼得500元訟費。

稱肯定會續演奏

被告：真理在我們這一邊

被告李解新（68歲）散庭後表示滿意裁決，日後「肯定會」繼續在街上演奏，又稱「願榮光歸香港」、「真理在我們這一邊」。原本控罪指被告今年4月29日下午5時6至29分，無合法權限或解釋，且無警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。

控方傳召高級警員吳維基供稱，當日接到噪音投訴後到場觀察近20分鐘，被告坐在摺櫈奏二胡，以擴音器廣播《願榮光歸香港》，相距20米外可清楚聽見。吳要求被告出示身分證，對方見狀收拾物品離開，稱「你要票控，我就繼續拉二胡」，而鋪在地上的白紙並非許可證。

沒有律師代表的被告以普通話自行抗辯，他盤問吳時，問及該曲目是什麼性質，談官質疑與本案關係，稱「你拉《愛情陷阱》又好，咩都好」，關鍵在於有否獲發許可證之下奏樂器。被告稱談官的提醒即「就是與政治沒有關係」，談官強調法庭不會考慮政治，而是「講證據」。

官：控方未供證據有否許可證

控方證人作供完畢後，談官認為控方未能就所有控罪元素舉證檢控，庭上證供只顯示被告於案發時間在上址演奏二胡，但就被告當時有否獲警務處長所發許可證，「控方沒有提供任何證據」，裁定案件表證不成立，撤銷其控罪，被告兼得訟費。

【案件編號：WKS 7238/22】

相關字詞﹕表證不成立 西九龍裁判法院 願榮光歸香港 二胡 街頭表演

上 / 下一篇新聞

除黎智英 蘋果案6高層擬認勾結 官促盡快排期 涉案3公司准「解封資金」付律師費
除黎智英 蘋果案6高層擬認勾結 官促盡快排期 涉案3公司准「解封資金」付律師費
國安手令覆核 官質疑新聞自由非凌駕
國安手令覆核 官質疑新聞自由非凌駕
准何俊仁保釋 官：不要證明我錯
准何俊仁保釋 官：不要證明我錯
劉慧卿：何肺有陰影 非癌症復發
劉慧卿：何肺有陰影 非癌症復發
喬映瑜返港 控藏危險藥妨司法
喬映瑜返港 控藏危險藥妨司法
澳門國安法擬增「教唆或支持叛亂」罪
澳門國安法擬增「教唆或支持叛亂」罪
露宿嫗遭兩漢劫1.6萬 料子給錢被目睹 街坊送錢送暖
露宿嫗遭兩漢劫1.6萬 料子給錢被目睹 街坊送錢送暖
政府收大停電最終報告 促中電適時披露
政府收大停電最終報告 促中電適時披露
樂富邨縱火改列誤殺 11歲童保釋候查
樂富邨縱火改列誤殺 11歲童保釋候查
7月通脹微升至1.9% 學者料持續溫和
7月通脹微升至1.9% 學者料持續溫和
「賣豬仔」案多一人求助 一獲救者返港 稱贖金不斷升 協助者盼援手
「賣豬仔」案多一人求助 一獲救者返港 稱贖金不斷升 協助者盼援手
一男落案控串謀欺詐 事主遭網上情人利誘赴泰
一男落案控串謀欺詐 事主遭網上情人利誘赴泰
認2019年旺角警署非法集結 男子囚4月
認2019年旺角警署非法集結 男子囚4月
演藝生認前年七一非法集結囚4月
演藝生認前年七一非法集結囚4月
重症升 160人聞氧個半月飈7倍 醫管局稱受壓 倘再升啟第三階段應變
重症升 160人聞氧個半月飈7倍 醫管局稱受壓 倘再升啟第三階段應變
員工快測陰強檢陽 殘疾院舍8院友中招
員工快測陰強檢陽 殘疾院舍8院友中招
稱輸港國家疫情輕過香港 何栢良：有條件入境0+7
稱輸港國家疫情輕過香港 何栢良：有條件入境0+7
社民連街站展Patreon二維碼 3人否認無牌籌款
社民連街站展Patreon二維碼 3人否認無牌籌款
陳南昌委署任校長 工會質疑資歷 教職員大會教局派員列席 退休群育校長督導開學
陳南昌委署任校長 工會質疑資歷 教職員大會教局派員列席 退休群育校長督導開學
指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴
指校董會不合程序未審先判 被炒校長勞處投訴
批高球場風波「自己攞嚟」 陳劍青：2019收回爭議細
批高球場風波「自己攞嚟」 陳劍青：2019收回爭議細
大灣區GBA新聞：出招搶高學歷人才 廣州入職即可入籍
大灣區GBA新聞：出招搶高學歷人才 廣州入職即可入籍
大灣區GBA新聞：產品突破想像 淘寶造物節明廣州舉行
大灣區GBA新聞：產品突破想像 淘寶造物節明廣州舉行
灣區手記：暑假旅遊 ／文：尚東美
灣區手記：暑假旅遊 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港「日本秋祭」搞校服比較講座 從旗袍、水手裝認識文化異同
【Emily】港「日本秋祭」搞校服比較講座 從旗袍、水手裝認識文化異同
【Emily】「傳媒出身政助」將再添兩員
【Emily】「傳媒出身政助」將再添兩員
【Emily】「馬鞍」周四直撲港？ 岑智明：發夢冇咁早
【Emily】「馬鞍」周四直撲港？ 岑智明：發夢冇咁早
【Emily】國家優秀青年科學家基金 港大、中大15人獲選
【Emily】國家優秀青年科學家基金 港大、中大15人獲選
【Emily】警公關部出帖講架構 4組率先登場
【Emily】警公關部出帖講架構 4組率先登場
【Emily】《大公》批「尋歡作樂」不理黨務 羅健熙未回應
【Emily】《大公》批「尋歡作樂」不理黨務 羅健熙未回應