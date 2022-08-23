一男落案控串謀欺詐 事主遭網上情人利誘赴泰

被告申保釋遭拒 10月再訊

報稱無業的被告馬智豪（30歲），聞訊期間表現冷靜。辯方為被告申請保釋，遭控方反對，主任裁判官嚴舜儀聽畢陳辭後拒絕申請。

為百萬泰銖 到埗遭困緬甸

被告所涉的串謀欺詐罪指稱，他於2022年7月在香港某地方與男子張敏懷及其他不知名者，一同串謀欺詐一名吳姓男子及一名吳姓女子，即不誠實及虛假地表示如男事主前往泰國便可獲取100萬泰銖，繼而禁錮男事主於緬甸，以及騙取女事主35,530港元。

據悉，男事主於2021年在網上認識一名女子，二人發展網戀關係，翌年女子向男事主訛稱，前往泰國可獲100萬泰銖，惟男事主抵達泰國後被禁錮。男事主的妹妹接獲電話，要求交出贖金以釋放其兄，家人循定位系統找到男事主正位處緬甸，男事主最終獲釋，回港後需留院治療。

警方昨早再拘捕一名29歲男子，涉及跨國騙案，累計增至6人被捕。

【案件編號：ESCC 1606/22】