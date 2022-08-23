「賣豬仔」案多一人求助 一獲救者返港 稱贖金不斷升 協助者盼援手

被問柬掃蕩或危受困者

卓孝業：未掌握消息

保安局昨晚發稿稱，一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助，在外交部駐港公署、中國駐泰國大使館、保安局專責小組及香港駐曼谷經貿辦協助下，昨日從泰國返抵本港。保安局引述該名港人稱，對於國家及特區政府跟進及協助，令其能安全回港表示感激。

稱未聞家屬付贖金困難

卓孝業昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，目前仍有23人受困於柬埔寨和緬甸，其餘14名已確認安全的人中，有兩人希望逗留當地。保安局昨補充，有12人已返港。卓又說，暫時未有收到家屬就贖金方面反映困難，惟港府十分重視事件，會提供一切可行協助。

據了解，部分遭「賣豬仔」的港人涉及網上情緣和求職騙案，另外亦有部分人在港負債，即使知道要從事詐騙行為，仍以「搵快錢」心態赴當地工作，期望盡快償還債務，甚或是避開本地債主。

余德寶：有事主稱遊泰遭擄

接獲兩宗被困緬甸港人家屬求助的余德寶昨於facebook引述被困港人「向港府喊話」，該受害人澄清自己是在泰國旅行期間被擄走，並非所有受害人都是遭誘騙，建議港府向將往泰國旅行的市民作宣傳教育；該港人又稱，有其他港人交贖金後可平安回港，加上港府曾表明營救有困難，令他們覺得付贖金是最後希望，但犯罪集團提出的贖金有增無減，甚或每日調高幅度，未必每個家庭能負擔，希望港府或慈善機構增設緊急基金讓他們申請，先救人後償還。

籲熱線用英文 免被知內容

余又引述該港人稱，得悉港府已設立WhatsApp熱線或網上填表格等方法，但使用熱線只有自動回覆，形容聯絡後往往只是等待；此外，熱線的自動回覆內容為中文，亦顯示求助方向，由於園區內的負責人懂得看中文，擔心相關內容會令受困者情况更危險，要求港府主動並以英語聯絡受困者提供實際協助。

保安局回應本報查詢稱，當局高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作一事，已成立專責小組跟進。政府會為求助者提供一切可行協助，令他們可安全回港，呼籲有關的港人或其家人盡快聯絡入境處。至於個別個案的細節，為免影響相關救援工作，不宜透露。