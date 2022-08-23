7月通脹微升至1.9% 學者料持續溫和

政府統計處公布7月綜合消費物價指數按年上升1.9%，較6月相應升幅微增0.1個百分點，是今年以來新高。「電力、燃氣及水」的通脹仍是各類別中最高，相關指數按年升15.1%，其後是衣履（升6.5%）、基本食品（升5%）和外出用膳及外賣（升3.5%）等。住屋的相關指數按年跌0.4%，其中私人房屋租金的相關指數跌0.7%。

政府發言人表示，7月基本消費物價通脹進一步微升至1.9%，總體維持溫和；發言人稱，由於一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期在一段時間內將持續顯著，而本地成本壓力應繼續輕微，總體通脹在短期內應保持溫和。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，油價仍處高水平，相關通脹仍高，而受惠於消費券效應，衣履商戶不願減價，故通脹亦較明顯，但整體而言仍處低水平。他相信，除非內地經濟結構有問題，否則溫和通脹將持續，其中最影響民生的食品通脹，因有內地支持故較穩定。住屋類別相關指數下跌，李稱通關前過夜旅客極少，租客有了長租酒店的「後路」，令住屋租金無法上升。

民建聯調查：消費券下有超市加價4.6%

另外，民建聯比較兩間超市12款民生相關貨物在2020年8月及今年8月的價格變動，發現惠康及百佳有關貨品在疫情期間分別加價12%及9.2%；新一輪消費券於8月7日發放，調查比較本月5和12日的相關貨品價格，一周內分別加價1.6%及4.6%。民建聯認為超市加價抵消了消費券的購買力，影響基層。