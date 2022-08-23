政府收大停電最終報告 促中電適時披露

料關低壓裝置 檢討應變

機電署表示，中電在報告闡述起火位置、事故起因和改善措施。政府發言人說，政府會在獨立第三方專家協助下仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切，並會在需要時要求中電澄清及提供進一步資料。中電昨晚回應稱，已向機電署提交報告，相關政府部門正審視報告，如有進一步消息會盡快向公眾公布。

翻查紀錄，中電於電纜橋火警後，分別於6月24日及7月6日向政府提交初步和詳細報告。7月6日提交的詳細報告稱，6月21日事故發生前，中電供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障，電纜負荷亦低於其設計上限，未有超載；又稱無明顯迹象顯示火警由不正當行為引起。

理大電機工程系教授鄭家偉分析，元朗電纜橋鋪設的是132千伏高壓電纜，電力經過電纜橋後，會降壓並輸送到鄰近各區，電纜橋兩端各有一間電表房。根據機電署昨引述中電報告，起火位置鄰近元朗擴業街入口附近的低壓電力裝置，鄭估計有可能是該電表房首先起火，至於起火原因仍有待中電披露報告才可確定。