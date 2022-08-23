露宿嫗遭兩漢劫1.6萬 料子給錢被目睹 街坊送錢送暖

與媳爭執露宿20年 步行靠滑輪座椅

74歲徐婆婆步行需靠滑輪座椅協助，昨午繼續彎着腰整理手推車的紙皮。她向到場記者透露，於九龍城廣場附近露宿約20年，靠拾紙皮和生果金維生，子女相隔一段時間會來探望，其中一子在案發前給予1.6萬元生活費，不排除被他人目睹，伺機搶其腰包，在內的手機、鑰匙、八達通亦被盜。

子勸回家不果 曾安排住院舍終回街

被問為何不與兒女同住，徐婆婆稱過去居於附近的東頭邨，因與兒媳爭執不斷而露宿街頭，「唔想返屋企住，佢（兒子）瞓唔好」。其中一名兒子昨日欲說服她回家不果後離去。婆婆亦稱，曾有社工跟進和安排入住老人院，惟認為環境不及街道安靜和自由，選擇重新露宿；天氣太冷時會前往街市或室內躲避，日常會在公共浴室洗澡。

徐婆婆日常將拾紙皮的數輛手推車鎖在鐵欄，惟鑰匙被搶，與婆婆相識多年的郭先生昨午帶同剪鉗為她剪開鎖頭，稱她數年前遇車禍曾留醫數月，出院後有街坊曾勸回家，惟婆婆未理會。另有街坊稱，婆婆有兩子一女，兒孫滿堂，子女常勸她回家但遭拒絕。

小姊妹贈500元 感動落淚

一對馮姓小姊妹知悉搶劫事件，特意在補習前慰問徐婆婆，並給她500元，起初婆婆婉拒，冀她們「留番錢嚟讀書」，多番推讓後終肯接受，感動落淚。婆婆事後稱「祝佢哋身體健康、讀書聰明」。

事發昨凌晨2時許，徐婆婆於九龍城廣場對開遭兩賊人搶去腰包。警方經初步調查，案件暫列行劫，交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進，追緝兩名年約30歲男子，案發時身穿黑色上衣。