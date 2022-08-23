喬映瑜返港 控藏危險藥妨司法

警：涉製炸彈案待詢律政司

警方表示，該名35歲女疑犯涉嫌與2020年1月14日旺角一宗製造爆炸品及藏有危險藥物案有關，其後潛離香港。案件由新界北總區刑事部跟進。警方國家安全處亦就其在港涉及的一宗妨礙司法公正案調查。經調查後，警方暫控以一項「藏有危險藥物」及一項「妨礙司法公正」罪，案件今早在粉嶺裁判法院提堂。至於製造爆炸品案，警方會先索取律政司意見，不排除加控其他罪名。

喬映瑜昨日經深圳灣口岸，由當地執法人員移交至本港警方。載有喬映瑜的七人車昨早11時許抵達天水圍警署，她被黑布蒙頭及鎖上手銬，由兩名探員帶署扣留調查。據了解，警方未收到指示安排喬映瑜隔離檢疫。

廣東海警局前年8月在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境的船，海警人員登船後發現12名港人，他們涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」被捕。其中兩人案發時未成年不被起訴，其餘10人在內地被判監7個月至3年，已陸續移送返港，現僅餘鄧棨然仍在內地服刑。

「12港人關注組」昨日在社交平台帖文稱「喬映瑜精神不俗，家屬感謝各界關心」及「鄧棨然料明年返港，弟弟籲一起寫信予棨然」。