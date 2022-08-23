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准何俊仁保釋 官：不要證明我錯

【明報專訊】已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，其中還押逾15個月的何俊仁，上月在西九龍裁判法院被拒保釋，他再到高等法院原訟庭申請保釋。國安法指定法官陳仲衡昨日批准何俊仁以現金70萬元、人事擔保共40萬元保釋，其間不得發表任何可能危害國安的言論等。陳官散庭前對何俊仁說：「不要證明我錯而張先生（律政司代表）是對的。」

何平靜 旁聽者歡呼

何俊仁（70歲）昨由懲教人員解押到庭，並向旁聽者揮手。民主黨前主席劉慧卿，社民連成員曾健成、黃浩銘到庭旁聽，亦有旁聽者高呼「仁哥早晨」。

陳官批准保釋一刻，旁聽席傳出歡呼聲，何俊仁則表現平靜。陳官詢問何俊仁是否明白保釋條件，他回答「我明白，謝謝閣下」，陳官則說：「不要證明我錯而張先生（署理助理刑事檢控專員張卓勤）是對的。」散庭時，何俊仁雙手合十向旁聽者點頭。

現金70萬保釋 言論受限

何俊仁獲准以現金70萬元，女兒及弟婦人事擔保各20萬元保釋；其間不得離港，須交出所有旅遊證件，另須遵守凌晨零時至早上7時的宵禁令，每周到警署報到3次，必須居於現有住址，更改住址前通知警方。何俊仁亦不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能被視為違反國安法，或香港法例中危害國家安全罪行的言論或行為，亦不得直接或間接以任何方式聯絡外國官員、議員、任何級別議會成員，或其他服務於以上人員的人。

何俊仁自去年5月還押，其間另就前年六四集會及其他3宗未經批准集結案服刑18個月，於今年7月22日刑滿。他上月20日到西九龍裁判法院申請保釋，遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕。他本月15日再到高院申請保釋，昨獲准保釋。

何俊仁與同案的李卓人擬不認罪受審，排期在鄒幸彤要求的初級偵訊完成後，於9月14日再訊，繼續作交付高院審訊程序。

【案件編號：HCMP 291/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 保釋覆核 何俊仁 煽動顛覆國家政權罪 支聯會

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