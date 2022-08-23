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國安手令覆核 官質疑新聞自由非凌駕

【明報專訊】警方國安處前年8月拘捕壹傳媒創辦人黎智英，檢取兩部iPhone手機。黎智英事後要求高院裁定警方無權查閱手機內的新聞材料，材料暫獲封存。警方上月按《港區國安法》實施細則取得第二份搜查令，授權警方查閱新聞材料。黎智英提出司法覆核，高院昨開庭審理。黎一方指國安法沒有「貶損」基本人權，故應繼續保障新聞自由；警方一方則稱新聞自由非絕對權力，裁判官有權批准警方查閱。案件押後裁決。

黎一方：指明證據新聞材料

實施細則有意區分

雙方爭議實施細則內「指明證據」一詞是否涵蓋新聞材料，以及裁判官是否有權批准警方查閱。代表黎智英的申請方認為，賦權裁判官簽發手令的實施細則附表一，沒列明何謂「指明證據」及是否涵蓋新聞材料，但在特首如何授權截取通訊的附表六，則列明截取「新聞材料」程序，反映實施細則有意區分「指明證據」與新聞材料，並不賦予裁判官授權查閱新聞材料，立法者有意保障新聞自由。

申請方稱，裁判官在簽發搜查令時，涉及的新聞材料已存封，裁判官未必有查閱該些材料。即使裁判官有權批准警方檢取資料，警方在查閱資料前仍須依循現行的《釋義及通則條例》，向區院或高院申請，由法官權衡公眾利益作決定。

國安法指定法官陳嘉信質疑，新聞自由並不具凌駕性，警方向區院或高院申請取用新聞材料是較「謹慎」做法，但非必要。申請方回應稱，國安法列明司法機關應根據現有法例調查，不具凌駕性，應與《釋義及通則條例》並行使用。

警一方：指明證據即任何相關證據

代表警方的答辯方稱，按字面理解，「指明證據」即任何可能與危害國安罪行相關的證據，裁判官在權衡新聞自由與警方蒐證等公眾利益後，可批准警方檢取新聞材料；又反指即使部分條文列明可截取新聞材料，不代表沒有明文規定下，便不能賦權執法者檢取新聞材料。

答辯方稱，《釋義及通則條例》僅限制按照「任何條例」發出的搜查令，而國安法並非「條例（ordinance）」，故不受此限。

【案件編號：HCAL 728/ 22】

（港區國安法）

相關字詞﹕司法覆核 黎智英 新聞材料 搜查令 國安法第43條實施細則 港區國安法

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