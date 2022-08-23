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除黎智英 蘋果案6高層擬認勾結 官促盡快排期 涉案3公司准「解封資金」付律師費

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》勾結外國勢力等罪，昨日在高等法院作案件管理聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。控方在庭上透露，「蘋果日報案」6名被告擬承認「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國」，包括前壹傳媒行政總裁張劍虹及前《蘋果日報》副社長陳沛敏（見表）。黎智英及蘋果日報3間公司則不認罪。擬認罪6人將在審訊完結後判刑。

6人將在審訊完結後判刑

昨日案件管理聆訊涉及4名不認罪的被告，分別為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司。法官杜麗冰甫開庭表示，早前收到傳媒申請撤銷報道限制，法庭已批准申請。

代表黎智英的大律師譚俊傑表示，審訊預料歷時30日，辯方將由資深大律師彭耀鴻代表。3名法官一度與控辯雙方商討審期，法官李運騰稱大律師一般要優先處理高院案件，且本案涉及嚴重控罪，應盡快排期。譚俊傑及後表示，如果本案排期於今年12月開審，辯方團隊會遷就法庭日誌。

保安局早前凍結3間涉案公司的資產，代表3間公司的大律師郭康麟表示，暫未敲定由哪一名大律師代表出庭，而早前已獲保安局批准提取公司資金支付法律費用，下周或有最終人選。

針對審訊涉及的法律議題，代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，黎智英提出多項議題抗辯，包括國安法第29條的控罪元素，以及煽動罪的憲法爭議。周天行透露，黎智英面對不同案件，涉及共12名被告，除了黎智英及3間公司，餘下8名被告均打算認罪。其中，「12港人」之一李宇軒和陳梓華已在高院承認「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，排期至9月16日提訊，至於張劍虹等6人尚未在高院答辯。

周天行表示，「蘋果日報案」擬認罪6人可於本案開審前，由現時3名法官組成的審判庭聽取認罪答辯，審訊完結後始判刑。杜官表示稍後會展開第二次案件管理聆訊，屆時會通知控辯雙方。

3原因不設陪審 包括「涉外」

據了解，律政司今年8月2日向黎智英及涉案3間公司發信，附上律政司長林定國7月30日簽發的證書。林定國在證書中表示，將行使國安法賦予的權力，指示本案毋須設陪審團審訊，原因包括：案件具「涉外因素」；保障陪審員及其家人的人身安全；若審訊有陪審團，或出現妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

【案件編號：HCCC51、52、147/21】

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕案件管理聆訊 高等法院 黎智英 勾結外國或境外勢力危害國家安全 蘋果日報 港區國安法

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