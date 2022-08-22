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2022年8月22日星期一
港聞二
稱優先聘本地人 下年多大院舍落成「人不夠怎開？」 孫玉菡：安老人手倘仍缺 要想他法
童樂居案社署失察 誰人問責？ 孫：最大不足在制度 已大改
標準工時 仍為目標 先訂指引 推動起點
12港人喬映瑜內地刑滿 料今返港再被捕
工潮護工人權益 當年領袖今憂倒退 原職工盟屬會無獲邀談判 紮鐵商會：好似散咗？
曾受性別歧視 首「紮鐵師姐」拼搏破「花瓶」形象
集體談判機制未立法 學者倡政府牽頭擴展
女足助教涉非禮兩女被捕停職
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教基層生英文不怕曳 「DSE解卷人」說𧨾 說堅持
移民又回流重執教鞭 國安法後避敏感 籲同工「勿想太多」
陳南昌校政風波 教局：已責成確保開學暢順
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【Emily】自稱「留下來的人」 曾俊華9月起每周fb分享行蹤感想
【Emily】同心同根活動 青少年制服團隊步操有中有英
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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