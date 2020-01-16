大灣區GBA專題：發改委提規範二手交易 鼓勵設跳蚤市場

二手店雖難生存，內地線上二手交易卻十分火熱，像閒魚、愛回收等二手交易平台並不罕見，年輕人社交平台豆瓣亦有超過100個二手交易類討論小組。清華大學去年發布的《2021中國閒置二手交易碳減排報告》指出，二手閒置物交易規模在2020年已突破1萬億人民幣，2025年將達近3萬億的規模。

清華報告：二手物市場逾萬億元

去年7月，國家發改委印發的《「十四五」循環經濟發展規劃》明確提到要規範發展二手商品市場，完善二手商品流通法規，建立完善車輛、家電、手機等二手商品鑑定、評估、分級等標準，規範二手商品流通秩序和交易行為，並提出要推動線下實體二手商品市場規範建設和運營，鼓勵建設集中規範的跳蚤市場，以及鼓勵社區定期組織二手交易活動，促進轄區內居民閒置物品交易。

平台交易為本 少「淘」趣

倫子表示，舊物買賣市場在內地仍相當不成熟，像閒魚等一類平台以交易目的為主，少了「淘」的樂趣。「國外有跳蚤市場、二手市集，但目前在內地非常小眾，我也期望看到更多類似的社區服務。」