大灣區GBA專題：荔灣地攤無奇不有 城管嚴買少見少

攤主開價偏高 尋寶要殺價

豬仔墟位於廣州荔灣區康王中路與文昌北路一帶，因20世紀初作為賣豬市集而得名。文昌北路過去是著名的古玩舊物天光墟市，不過近年隨着城市發展，加上多次被居民投訴，天光墟市已逐漸蕭條，只剩豬仔墟這條百米長的小巷仍保留着一些傳統古玩店。「以前每周二凌晨全在這擺攤，人特別多。現在我可能一個月來不了一次，城管和警察管得嚴，鬼市殘存得很少。」倫子說。一名擺地攤的女攤主也表示，荔灣區一帶沒什麼集中擺攤的地方，「如果有，我們也願意一個月交點錢，誰都不願意被城管趕，被抓的還要罰錢」。

在豬仔墟尋寶，總有機會找到古老的二手電器、上世紀的算術課本、改革開放前的各種毛語錄詩詞、分不清年代的舊帳本，稱得上無奇不有。路邊則聚集一些擺攤，大多簡單鋪一塊毛氈或報紙，擺幾件仿古的玉石瓷器、幾把紫砂壺，撒幾把錢幣，便是一門生意。像倫子那樣的古物愛好者，總是拿着古玩鑑定放大鏡，仔細端詳貨品的紋路色彩。

「這裏就有點像產業一樣，他們從搬家者家裏收貨，進行第一道篩選。」倫子說，一些攤主也不知貨物真正價值多少，一般開價開得很高，所以在舊物市場，最重要的是「砍價」本領，若有火眼金睛，或許還能「撿漏」。

「一塊八。」「不行不行，兩塊二。」這種外人聽來恐怕摸不着頭腦的對話，實際上是一套交易「黑話」。「一塊就是一百，兩塊二就是兩百二十」，倫子解釋，「不過後來外面來的人變多，使用這套話語的人可能也少了。」