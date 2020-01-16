大灣區GBA專題：放對地方……舊物有價 隱市易物小店 扎根天河11年

廣州天河卻有一間小店願讓你寄存舊東西，或者索性「以物易物」。

「物品不存在沒有價值，只是可能沒有放對地方。」

懷着這想法的80後青年倫子，小店一開便是11年。

雖然賺不了錢，但上門的客人天南地北、五花八門，

既收穫難能可貴的人情和緣分，也讓有故事的二手物品重獲新生，

故店名「幸福」，既冀望「人幸福」，亦寓意「物幸福」。

文、圖：明報記者 沈燕媚

小店隱藏於居民小區，若有緣走進去，馬上便會發現那是一方寶藏天地。貨架上具年代感的物品錯落有致，一百多年前的打字機、真空管收音機、1970年的望遠鏡、暴露年齡的連環圖，還有許多古靈精怪、叫不出名字的小玩意。入門的客人多會問：怎樣交換？

「你可以把閒置的物品拿來，我們估價後，可以依價選擇同等價位的物品；如果沒有合適的，也可以先記帳，留着下次有合適再換走。」店長卿卿介紹。縱是好奇問問架上小玩意，她都能隨口說出背後名堂：那銀杯是一個加拿大阿伯帶來的，眼光特別好。白色的皇冠螺是老闆帶回來，「都未賣出又來一件，根本無人問津」。

老闆愛到處淘物 店長邊埋怨邊「數家珍」

這天，「淘物」回店的老闆倫子左手提着一個上世紀不知年代的紅色電視機，右手拿着幾把竹劍，還有一袋裝滿各種舊物的手提袋。卿卿「開箱」後一臉嫌棄，「你又淘了什麼回來？」抱怨他不從迎合客人視角；對此司空見慣的倫子笑着說：「每次拿回來都會被嫌棄。」

湖北來穗多年、40歲不到的倫子是旅遊愛好者，喜歡在旅途收藏舊物。別人眼中無用的舊相簿、舊式打字機，在他眼中皆是寶。2012年，受北京一間「以物易物」店啟發，他在廣州天河南的小區租下這間不足20平方米的小店，取名「幸福交換商店」，一開便是11年。

倫子說，開店主要是滿足自己收藏古物的喜好，「跟女孩子『買買買』或者攝影發燒友愛換鏡頭一樣，可能玩一段時間又不想要了，買完不合適便放到閒魚（二手交易平台），總有人買走」。但他相信「物品不存在沒有價值，只是可能沒有放對地方」，認為閒置品來到他的幸福店，能通過交換賦予新的生命，重獲幸福。

老人帶來鍋碗遺物 青年多「失戀物件」

「一般最常見的交換品就是『別離』和『斷捨離』，像是有丈夫過世的老婦人，拿來一個日本品牌的菲林舊相機，說是丈夫生前做記者的遺物。」附近社區老人家一般拿來家中的鍋碗瓢盆，搬家戶送來一袋袋不要的畫作和花瓶。年輕客人會帶來小首飾、毛公仔等「失戀物件」，小店因而又被戲稱「失戀博物館」。

「以前有女生抱着一堆物件，在店內逐件逐件數，呢隻表是第幾任送的，那件又是誰送的，幾時分手、點解分手」；前幾天就有女士拿來一隻戒指，只說是追求者送的，「沒有解釋，但是也顯而易見了」。

神奇的是，這些帶着傷感記憶的舊物往往很快送出，「好像擁有魔力一般，前段時間有個女孩拿了一個很醜的心形飾品來，以為無人要，但一樣好快有人買」，卿卿說。一些客人每每上門就問最近有無分手信物，「因為那類飾物較精美，客人也圖它性價比高，所以失戀物品很快有了新開始，十分奇妙」。

雖然不少上門物件伴隨傷感，店舖卻讓老闆獲得實在的幸福。開業不久時有個志趣相投的女生經常光顧，兩人很快聊上。「以前我們在門口擺滿桌子、搭上小帳篷，有位品酒師經常帶酒來喝，天天開店就是開酒局。」倫子笑稱，「老婆就是在酒局上騙到手的，這是我開店的最大收穫。」倫子還在店結識許多好友，有些後來成為他的餐廳合伙人。

港客愛香爐煤燈 美日華僑回鄉順手寄賣

這種非純商業的概念和開放的氛圍，使店內積聚來自天南地北的緣分。在附近上班的熟客，就算搬到北京也會回來探視，「一下機，行李未放下就上門」。要不是疫情，還會見到每月上門「搜刮」的澳門客，「香港人最鍾意買什麼？香爐、煤油燈，然後賣去劇組做道具」，卿卿說道，再遠一些還有每年清明回廣州拜祭的美、日華僑，總會順手拿跳蚤市場淘回來的古舊物來寄賣。

扎根廣州社區11年，「幸福交換商店」壽命之長甚至吸引同行取經。一對南京夫婦在自家交換商店倒閉後，透過小紅書等資料找到倫子他們，還來廣州詢問如何經營得那麼長。「他說貨源無辦法，只是靠交換。但我們資源豐富，很多國外的朋友拿物品過來賣，倫子又會學習鑑定知識及去舊物市場學淘物。其實最重要還是要有鑑賞能力，不了解的話也難以對二手物品估值。」卿卿道。

年長客教鑑賞知識 網購興盛下健談者減

最有趣的是，一些中老年客甚至「反客為主」，「他們談得來就會反過來教我，有位懂陶瓷的先生會告訴你，那氣泡怎樣、怎樣判斷年份，印花會有格點、燒上去就不會有，很多東西學！」在客人「教導」和自學下，昔日全無鑑賞知識的卿卿，也成了半個專家。

不過這種「好講得」的氛圍，也隨社會逐漸趨向網購而轉變。卿卿說：「願意分享故事的顧客愈來愈少，以前不用問，會自動開口講為什麼不要、何時分手。現在開聲問為什麼不要？都明顯好cool不想分享，一句『就是不想要』打發你。」

少了分享，多了的是「買買買」後遺症。「拿來的都匆匆忙忙，都是全新的貨。你就算問他，他會答『我也不知何時買』。許多人在直播間鬼迷心竅買多了，但退不了貨。所以客人在我們店裏，如果看他十五十六買或不買，我都會叫他不肯定要就不要買。」

不賺錢仍會續開 「虧一點點無所謂」

但不變的是，這家小店仍會繼續見證廣州的人來人往。倫子說，11年來舖租加了兩倍多，到現在也只剛好能維持租金人工等成本，有時還要靠他的餐廳收入幫補，但若有條件還希望租更大舊物倉，可放更多東西給大家交換，「這個店自始至終沒賺過錢，但基於這些人情故事，覺得虧一點點無所謂，只要不存在很大經營壓力的話，都會開着」。