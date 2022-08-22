移民又回流重執教鞭 國安法後避敏感 籲同工「勿想太多」

鄧美儀甫大學畢業就入職教英文，執教兩年，因不想「成世困在學校」，轉跑道考政府工，在政府部門一做8年。她憶述當時遇上1997年的移民潮，萌生「往外闖」的念頭，遂移民新加坡，後來隨「回流潮」又再回港，「女兒出生後，想教番書，有多點時間陪她，殊不知完全不輕鬆，再入行教全日制，辛苦了許多」。

近日本港移民潮再起，鄧美儀的女兒恰巧加入教師行列不久，任教數學科，這名教師媽媽曾想過退休時「二次移民」，但考慮女兒意願，目前暫無計劃，也未計劃退休生活。

工作紙活動禁「負面信息」

教英文「只是啟發愛英文」

先後教書廿五載，即將退休的鄧美儀，臨退下火線迎來學界遽變。她說，兩年多前實施的《港區國安法》，雖對英文科教學影響不大，但她身為科主任要肩負更大責任，包括親自檢視工作紙會否有敏感句子、所辦的活動會否涉敏感議題，如有，則希望同事抽起，「不能出中國的負面信息」。但她寄語同工，「教英文不用想太多」，「我們不是通識老師，教英文只是純粹思考怎樣啟發學生，如何令他們不怕英文、愛上英文，再自己發掘興趣」。