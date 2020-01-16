港聞

港聞二

教基層生英文不怕曳 「DSE解卷人」說𧨾 說堅持

【明報專訊】每屆中學文憑試（DSE）均現身在鎂光燈下，解讀英文科試卷、剖析陷阱位的廠商會中學英文科主任鄧美儀，11年來接受逾百次傳媒訪問，即將告別25年的教學生涯，展開退休生活。鄧回想當年走入這間「band 3」學校，堅持全英語授課，換來「曳學生」公然粗口挑戰，又有學生勸道「Miss，你去教band 1喇，呢度唔適合你㗎」；但她深明，來自草根家庭的學生在課堂外未必再有機會學英文，使她自創軟硬兼施的教學方法，每天玩遊戲派禮物，只盼𧨾學生講英文，喜見學生學好英文「改變命運」。

明報記者 鄧佾文

「Do you like watching TV」

初教弱班驚訝無人明白

1986年畢業於香港浸會學院（浸會大學前身）英文系的鄧美儀，談起自小迷上學英文，笑言原因如今回望是「笑話」，「英文老師幾靚仔，令我喜歡上英文課」，該教師說英文的魅力，感染她每天回家自發大聲朗讀英文，「當年我成日考第一，又養成讀英文的習慣」。

遇粗口相待 傾偈「變friend」

大學畢業初出茅廬，鄧美儀曾教私校兩年，試過移民又回流（詳見另稿），最終走進廠商會中學的課室教學，迄今13載。她首年任教能力較弱的英文班，學生上課的態度仍歷歷在目，「我好簡單問，Do you like watching TV?（你喜歡看電視嗎）」，豈料全班無人明白，教她大為吃驚，暗忖「為何學生咁弱？」又有一次，她要求學生交功課，換來粗口對待，「仲要唔止一人」；下課後，她慢慢解釋，叫學生冷靜，「傾番偈讓他知，想他們學習，才叫他交功課。後來變friend了，學生都話知道老師想為他好」。

與學生英文寒暄：10多年如此

鄧美儀堅持初衷全英語授課，如有程度較弱的學生不懂，才稍作翻譯，「如因為他們聽不明，就完全不講英文，其實他們沒機會學到」。記者於訪問期間游走校園，每碰見學生，鄧美儀就以英文互相寒暄，她說10多年如此，盼捉緊機會幫學生練習英文，又與學生每日玩遊戲學英文，以禮物吸引他們參與。

接任科主任後，鄧美儀開始舉辦「英語周」活動，以聽歌、看電影、看書等主題，絞盡腦汁設計令學生覺得有趣，「試過玩跑步障礙賽，半路要讀幾句英文才繼續跑」。付出心機，她每見舊生有所成長就覺得很欣慰，最難忘是有個DSE英文取「U」的學生，畢業後到中華廚藝學院進修盼做大廚，有次回母校求救「惡補」英語會話，最終助他通過測試，「其實不是個個學生考得好，但最緊要不放棄」。

最難忘舊生返校求救

助惡補英文踏學廚路

校內學生最擅長的科目未必是英文，但從來無損鄧美儀的教學熱情。她說，最大收穫是令校內基層學生有得益，「因為英文好，可能令他們入到大學，又或者返來教書，（學好英文）可以改變命運，令這班學生人生從此改變」。

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