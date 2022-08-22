基層生師友配對設課程 陳國基：故宮館必去

下月招募10月開始 每月一見

李家超上任後成立4個小組，其中由陳國基負責的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，將推行師友配對先導計劃。據了解，政府將於下月開始，在學校招募初中生參加，同時在大公司、大機構尋找導師配對，並籌集資金，10月會正式開始計劃。據悉計劃希望導師可經常與學生面對面接觸，最少每月見面一次，形式包括一同出席活動、聚餐等。政府今天將公布先導計劃的詳情，包括選擇導師的標準等。

陳國基連日在facebook上載「司長與你談談Teen」短片，就有關先導計劃走訪劏房戶、教師和社工等群組。陳國基在昨日的短片表示，計劃是官商民合作，由政府主導，稱最重要是找到有質素的導師。他表示，計劃會設計核心課程，由導師與學生一同完成，並舉例稱「（香港）故宮一定要去」，因要認識中國歷史。

先導計劃為期1年 將設舊生會

先導計劃為期1年，陳國基認同時間較短；但從現實層面考慮，訂為1年或有更多有質素的導師願意參加。他說計劃在1年後會成立舊生會，導師和學生可保持聯絡，政府會跟進整個過程，監察進度和改善計劃內容。

根據政府早前公布，首批先導計劃的初中生約2000人，每人可獲5000元，在導師協助下運用款項，同時培養理財觀念。學生在計劃完結後，可再獲發5000元。