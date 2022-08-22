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微距攝影師設展 果洲群島夜潛遇疑似「海天使」 黑水深潛探微光 珍種留影夜香江

【明報專訊】外國潛水界近年興起「黑水深潛（blackwater diving）」，即於晚間潛水拍攝海洋生態，一窺不一樣的海洋生物。若配備微距鏡頭相機及強力電筒，更可吸引具趨光特性的生物現身，近距離拍攝各種體長僅數毫米的海洋生物幼體。本地潛水攝影師劉邦榮最近舉辦影展，在微距鏡頭下，各種微型海洋生物纖毫畢現，包括水母、幼魚和幼蝦等，以及2020年8月在果洲群島拍攝到長約7毫米的疑似「海天使」，但真實身分仍待核實。

夜潛3年 荃灣水族館展70作

曾奪兩屆漁護署「香港潛攝大賽」微距項目冠軍的劉邦榮，正於荃灣一間海洋體驗館舉行展覽，展示過去3年在本港夜潛拍攝的成果。首批展品約70張照片，包括飛魚魚苗、瀨尿蝦幼體、撻沙幼苗等，全部難得一見。劉邦榮熱愛潛水，數年前得知外國興起「黑水深潛」，可窺探夜間海洋的另一面貌，結果一試上癮，現時每周至少夜潛一次，發掘本港水域的夜間風景。劉表示會在平日晚上出動，大多到東面水域，於水深5至10米之間用電筒吸引有趨光特性的微型生物趨前，並以裝有微距鏡頭的相機拍攝。

電筒引趨光生物 微距鏡拍攝

劉邦榮憶述，2020年首次到果洲群島夜潛，當晚天朗氣清，水底能見度3、4米以上，拍攝了一條約2厘米的鬼頭刀幼魚在水面游弋。他說鬼頭刀在本港水域常見，但都是體型逾1米的成魚，今次發現證明幼魚在該處水域出沒。同年他在同地點亦拍攝到外形如「海天使」的物種，拍攝後將相片上網，有專家指出是一種本地罕見軟體生物，外形有如生活在北極及南極寒冷海域的「海天使」。

劉又表示，有次他在拍攝期間見到一點光在眼前掠過，原來是一隻只有約2毫米長的八爪魚幼體，牠後來依附在其潛水面鏡上，劉嘗試用手指將其剔走，但牠黏在手指上，形成了有趣的構圖。

專家：可知幼體成長 貢獻科研

曾擔任「香港潛攝大賽」評判的生態教育及資源中心總監程詩灝稱，黑水深潛除了可以微觀方式欣賞海洋生物，亦可了解生物在幼體時的成長演化過程，對海洋科研作出貢獻。他又稱微型生物屬食物鏈最低層，數量多少反映當地水域的生物多樣性；若大規模填海會令浮游生物大減，間接影響當地物種數量。

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