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港聞二

黃遠輝：撐環評有條件通過者略低於半數

【明報專訊】環諮會上周五經過「馬拉松」商議，未就粉嶺高球場發展的環評作任何決定，委員會最終要求政府提交進一步資料，延後至少7個月後再決定。環諮會主席黃遠輝昨日透露，延後決定是他曾預期的結果，而最終在投票階段，支持「有條件通過」環評的委員只是稍微略低於半數，而「提交進一步資料」則獲大比數通過。他稱，若政府補交的資料質素好，看不到拖延下去的理由。

黃遠輝昨於無綫新聞節目透露，會上投票「附帶條件通過」粉嶺高球場發展環評報告的委員僅略低於半數，而要求申請人土木工程拓展署「提交進一步資料」則獲大比數通過。他指，延後決定是預期結果之一，而在討論過程中部分委員或會改變想法，故難以掌握各人取態。

今次審議經過一次環諮會環評小組會會議及兩次環諮會大會會議，仍未能作出決定，要求政府補交四方面資料。黃遠輝稱，委員會要求並非吹毛求疵，而是環保標準與時並進，委員希望環評報告在基本要求之上「再做好一點」，「以前是50分合格，可能之後需要60分、70分，現在可能用到85分」。他承認明年在政府補交資料後，環諮會仍有可能無法作最終決定，但希望機會較細，因為若當局最終可按委員要求提交足夠和質素好的補充資料，看不到理由再拖延。

指「北都代高球場發展」偷換概念

對於有意見提出政府有北部都會區計劃，可以停止發展粉嶺高球場，曾任土地供應專責小組主席的黃遠輝質疑，將兩者相提並論是偷換概念，因為北部都會區是整合已發展地區和新發展區的土地重新規劃，並無增加土地供應。對於近日有人建議郊野公園邊陲發展，黃說，對於突然「有民意認為」要重新發展郊野公園邊陲感到相當奇怪，因為土供組的詳細諮詢反映該選項支持度低，質疑有關說法有否經過廣泛民意調查。

相關字詞﹕環評 黃遠輝 環諮會 粉嶺高爾夫球場

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