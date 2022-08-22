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女足助教涉非禮兩女被捕停職

【明報專訊】香港女子足球代表隊一名男助理教練涉非禮被捕。警方本月17日及19日分別接獲30歲及24歲女子報案，稱她們2021年多次被一名認識的男足球教練非禮。據了解，被捕男子為香港女足助教黃子偉。香港足球總會回應稱，早前接獲其中一名女子投訴，了解投訴內容後已暫停向涉事教練分派教學工作，現已暫停其職務。

警方表示，深水埗警區刑事調查隊第八隊人員經調查後，上周五（19日）在深水埗以涉嫌非禮拘捕一名39歲黃姓男子，案件交由深水埗警區重案組第一隊跟進。被捕人已獲准保釋候查，9月中旬須向警方報到。

據了解，被捕男子為香港女足助教黃子偉。翻查報道，黃子偉早年曾任本地一間體育培訓機構的技術發展總監，該機構曾舉辦「夢想成真」計劃，為獲選參加者提供獎學金並安排到英國受訓，該計劃10多年前曾助兩名現役男足港將陳俊樂及梁諾恆到英國讀書及接受足球訓練。

足總稱早前接投訴

不涉足總活動「無權介入」

足總回覆稱非常關注案件，指較早前曾接獲一名與案相關的女士投訴，隨即進一步了解事件。足總稱該名教練雖有任教一些足總舉辦的訓練班，但不是現職員工；由於不涉現職員工，事件亦非發生於足總舉辦的活動，而是發生於投訴人受聘於該名教練所經營的運動中心，故足總認為沒有權力介入事件。職員隨後與投訴人會面，建議可向平機會投訴，如事件懷疑涉及刑事成分，可考慮報警求助。

足總補充指，該名教練以兼職形式任教足總的訓練班，由於事件性質嚴重，該教練曾任教未成年女子班別，因此已暫停向該教練分派教學工作，及後足總從投訴人取得平機會接納該案件的書面確認後，正式暫停該教練職務。

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